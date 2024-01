Digitale Assets: Eine der bedeutsamsten Wochen für die digitalen Assets voraus!

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche und am ersten Januar-Wochenende leichte Rücksetzer und somit einen verhaltenen Start in das neue Jahr.

Die weltweiten Finanzmärkte mussten ebenfalls mit leicht negativer Stimmung leben, sodass beinahe durch alle Weltmärkte hindurch eine kleine Korrektur einsetzte.

Dennoch steht (diese Woche) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine fundamentale Änderung des digitalen Assetmarktes unmittelbar bevor. Laut vielen übereinstimmenden Medienberichten könnte die SEC die "Bitcoin Spot ETFs" Richtung Wochenmitte zulassen und noch in dieser Woche zum Handel freigeben. Die Auswirkungen einer solchen Adaption werden kurzfristig über- und langfristig deutlich unterschätzt. Die mediale Aufmerksamkeit wird dieser Katalysator diese Woche beinahe komplett auf sich ziehen, bevor kommend der Fokus auf das Halving gelegt werden sollte.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt-Entwicklung von ~-4% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Sollte die SEC die vielen Anträge gleichzeitig bestätigen, könnte eine temporäre Volatilität und größere Marktbewegungen folgen und eine geeignete Risikoabwägung sollte getroffen werden!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen, rangiert Bitcoin erneut wenige Prozentpunkte unter dem gebildeten Jahreshoch. Der "Pre-Run" für die ETFs ist bereits geschehen, so dass eine Konsolidierung bis zur Bestätigung nicht unwahrscheinlich erscheint. Auch erhöhte Volatilität, um Hebelpositionen aus dem Markt zu nehmen, könnte auftreten. Hier sollte stets eine gewisse Vorsicht eingehalten werden!

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$45.000, ~$46.550, ~$49.000

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$42.500, ~$41.000 ~$39.500

Trading-Idee

Schmerzfreie Marktteilnehmer können sich noch vor Mittwoch für eine Positionierung vor den ETF-Zulassungen positionieren, vor allem einige Altcoins bieten nach größerer Korrektur gute Einstiegsmöglichkeiten. Da die unwahrscheinliche Möglichkeit besteht, dass die SEC den ETF-Anträgen einen Strich durch die Rechnung macht und diese ablehnt, sollte stets das Risikomanagement bewusst und optimiert gewählt werden, um nicht durch die möglicherweise erhöhte Volatilität nennenswerte Kapitalverluste zu erleiden, da die langfristige Ausrichtung positiv ist!