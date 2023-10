Digitale Assets: Bullishe Monate voraus

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche leicht positive Kursverläufe mit einem volatileren Anstieg zum heutigen Wochenstart. Die amerikanischen Politiker konnten in letzter Minute einen "Shutdown" verhindern, der Kongress übt Druck auf die SEC aus, dass die Behörde die Bitcoin Spot ETF Thematik schnell durchwinken soll und der Quartalswechsel hin zu Q4 stellt oftmals die generelle Marktstimmung auf positive Vorzeichen im Markt der digitalen Assets - da mit dem Narrativ gearbeitet wird, dass das letzte Quartal des Jahres oft ein Bullishes ist.

Die weltweiten Finanzmärkte zeigten durch die unsicheren politischen Vorzeichen kaum volatile Bewegungen und schlossen den Monat mit einem deutlichen Minus ab. Digitale Assets konnten sich aus der negativen Marktstruktur leicht lösen und erlebten die ersten "längerfristigen" Aufschwünge seit mehreren Monaten. Somit starten die digitalen Assets bullish in das letzte Quartal des Jahres, wenngleich größere Resistenzzonen diese Bewegungen schnell wieder relativieren könnten.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarktentwicklung von ~6.8% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Die vorliegenden Resistenzzonen müssen durchbrochen werden, um weitere Positivität in die Märkte zu bringen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun am oberen Rand des Trendkanales bei ~$28.000. Die vergangene Woche sorgte für stetig steigenden Kaufdruck und Handelsvolumen - gepaart mit der einhergehenden aufkeimenden Positivität und kleineren Shortliquidationen aus der Vorwoche, sorgte dies für Kurssteigerungen im Markt. Basierend auf der aktuell vorherrschenden Preisspanne im Bitcoin, ist eine größere Veränderung in der kommenden Woche durchaus wahrscheinlich. Fokus sollte darauf gelegt werden, ob die Resistenzzone bei ~$28.000 nachhaltig durchbrochen werden kann. Sollte dies gelingen, könnte der Markt der digitalen Assets erneut eine sehr positive Woche erleben.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$28.500, ~$29.300, ~30.500

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$27.000, ~$26.700, ~$26.200

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin nur sinnvolle Einstiege, wenn weitere positive und bullishe Tendenzen folgen. Sollten Positionen in der vergangenen Woche eingegangen worden sein, so sollten diese einem risikooptimierten Management unterliegen, da ebenso ein Abprall an den Resistenzzonen folgen könnte. Ansonsten würde ein Einstieg bei volatilen Bewegungen mit enggeführtem Stop-Loss ein gutes Mittel vor allem auch in Altcoins darstellen.