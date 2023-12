Digitale Assets: Bitcoin und Gold im Höhenflug - Langfristige Flucht in Qualität?!

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche zunächst eine "ruhige", gemessen an der preislichen Entwicklung der meisten Assets. Pünktlich zum Monatswechsel änderte sich jedoch die Stimmung am Markt schlagartig und flächendeckende Positivität sorgte für größere Anstiege am Wochenende. Am heutigen Montagmorgen flossen dann auch die Gelder von institutionellen Kunden in den Markt und sorgten für einen erneuten Anstieg, der den Bitcoin auf ein neues Jahreshoch und auf den höchsten Stand seit Mitte 2022 katapultierte. Das Narrativ, dass am Anfang eines jeden Monats ein Großteil der längerfristigen Investitionen stattfinden, sorgte schlussendlich dafür, dass Bitcoin die $40.000 Marke durchbrechen konnte und nun bei ~$41.500 rangiert (Stand 4.12.2023 9:15 Uhr).

Altcoins können aktuell noch nicht mit dieser Entwicklung im Bitcoin mithalten - Kapital fließt meistens zuerst in Bitcoin oder Stablecoins und erst in folgenden Zyklen in Altcoins und sogenannten "Lowmarketcaps". Dies begünstigt jedoch eine starke Adaption der Märkte und sorgt dafür, dass immer mehr Marktteilnehmer in den Markt gedrängt werden, wodurch es zu "kaskadenartigen" Anstiegen kommen kann - dies ist ein Marktumfeld, welches stark von Emotionen geprägt ist und sollte daher immer mit einer Prise Vorsicht und Weitsicht behandelt werden.

Auch Gold konnte am Wochenende einen neuen Höchststand verzeichnen. Es scheint im Moment ein klares Investitionsverhalten hin zu limitierten und Wertaufbewahrungsgütern zu geben, wodurch die temporäre Stärke von digitalen Assets und insbesondere von Bitcoin untermauert wird. Weiterhin in Antizipation der möglichen Bitcoin Spot ETFs in den USA herrscht das erste Mal seit Herbst 2021 eine Art "Goldgräberstimmung" am Markt der digitalen Assets.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarktentwicklung von ~9.1% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Bleiben die Stimmungen pro Gold und Bitcoin weiterhin positiv, die Gewinnmitnahmen "klein" und die Weltmärkte neutral bis leicht positiv, könnte eine weitere kursantreibende Woche folgen.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun auf einem neuen Jahreshoch und ist auf der Schwelle jegliche Resistenzzonen zu durchbrechen. In dieser Phase der letzten Tage wurden jedoch kaum nennenswerte Supportzonen gebildet. Es geht nun in den kommenden Tagen darum, neue Resistenzzonen zu finden / zu etablieren, um aufbauend eine Konsolidierung zu starten, in welcher einerseits Supportzonen für mögliche nächste Anstiege gebildet / gefunden werden können und andererseits darum über Kapitalumschichtungen von Bitcoin hin zu Altcoins eine starke Positivität in diese zu bringen. Sollte es starke Abverkäufe und Korrekturen geben, sollte Bitcoin rund um $40.000 - $38.500 eine starke Supportzone bilden.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$42.500, ~$44.300, ~45.500

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$40.000, ~$38.500 ~$37.700

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin keinerlei Möglichkeiten für risikooptimierte Einstiege - dieser Zug ist aktuell leider abgefahren. Altcoins hingegen, die ein bisschen in der Performance hinterherhängen und beliebte Subkategorien bedienen (KI, Gaming, etc.) könnten bei anhaltender Positivität noch lukrativ für Einstiege in den kommenden Tagen sein.