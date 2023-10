Digitale Assets - Aufwind durch mögliche Bitcoin Spot ETFs!

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche negative Kursverläufe, bevor der Handelsbeginn am Montagmorgen (16.10.2023) die Verluste ausglich und eine Positivität in das Marktsegment brachte. Die weltweiten Finanzmärkte konnten, bedingt durch den Konflikt im Nahen Osten, ebenfalls keine positive Kursentwicklung aufweisen, wodurch weitere Gewinnmitnahmen und ein geringes Handelsvolumen die Folge waren. Das emotionale Narrativ, dass Q4 "immer" ein Gutes sei wurde in den vergangenen Tagen relativiert, wenngleich ein Großteil der Marktteilnehmer weiterhin optimistisch in die nähere Zukunft blickt. Gemessen am Investitionsverhalten der institutionellen Anleger sollte dies aber stets kritisch betrachtet werden, da in den vergangenen Wochen eine Risikoaversion eingegangen wurde, wodurch "Risk-on" Assets eine geringere Wahrscheinlichkeit auf große Aufschwünge haben sollten.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt Entwicklung von ~-0.9% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Sollten Gerüchte rund um die Bitcoin Spot ETFs Fahrt aufnehmen, könnten Nachrichten basierte Aufschwünge die Folge sein!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen, rangiert Bitcoin nun wieder einmal am oberen Rand des Trendkanales bei ~$28.000, nachdem Abverkäufe in den vergangenen Tagen zunächst für Supportbildungen sorgten. Die vergangene Woche verdeutlichte, dass die Märkte ohne Katalysator zwar leichte Gewinnmitnahmen und Verkäufe sehen, basierend auf der Negativität der globalen Konflikte, zeigte der Markt jedoch relative Stärke. Basierend auf der aktuellen Situation im Markt der digitalen Assets, könnten weitere Aufschwünge folgen, die Bitcoin über die psychologische Marke von ~$30.000 bringen könnten. Der Fokus sollte diese Woche vor allem auf die Entwicklungen der Bitcoin Spot ETFs in den USA gelegt werden und auch weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten genauestens analysiert werden, da weitere Eskalationen die Weltmärkte beeinflussen würden.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$28.500, ~$29.200, ~30.250

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$27.250, ~$26.700, ~$26.200

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin, durch den starken Aufschwung am Montagmorgen keine risikooptimierten Einstiege. Bei anhaltender Positivität könnten weitere Aufschwünge, mit leicht erhöhter Risikobereitschaft durch Longpositionen adäquat gehandelt werden. Gleichzeitig sollte, bedingt durch die vergangenen Abverkäufe nach Aufschwüngen, immer die Möglichkeit einer schnellen Gewinnmitnahme oder eines Shorts als Hedge bestehen, um das Risiko zu minimieren.