Digitale Assets - Anhaltender positiver Trend oder blinder Optimismus [...]

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche positive Kursverläufe, nachdem zunächst eine Falschmeldung über eine Zulassung der Bitcoin Spot ETFs in den USA publik wurde und anschließend dieses Narrativ genutzt wurde, um weitere Positivität im Markt der digitalen Assets zu bringen. Die weltweiten Finanzmärkte sahen eine "tiefrote" Woche, wodurch der Aufschwung der digitalen Assets einerseits durch positive Zukunftsaussichten und andererseits die starke Nachfrage nach limitierten Gütern (z.B. Goldpreisrallye) halfen.

Nach zwei schwerfälligen und negativ geprägten Quartalen summieren sich aktuell die Katalysatoren, speziell für Bitcoin, die diese Aufschwünge rechtfertigen und erklären. Institutionelle sowie auch private Investoren platzieren sich aktuell "frühzeitig", um eine mögliche Rallye nicht zu verpassen. Dieses Handeln beinhaltet eine große Emotionalität, welche immer durch geeigntete Risikoparameter und -Messungen abgesichert werden sollte.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt Entwicklung von ~7.1% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Je nach Weltmarktlage und Nachrichten rund um die digitalen Assets könnte eine große Korrektur oder ein neues Jahreshoch folgen.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun final über der Marke von $30.000 und tendiert mit großen Schritten Richtung Jahreshoch bei ~$31.800. Die vergangene Woche verdeutlichte, dass die Märkte sehnsüchtig auf eine Zulassung der Bitcoin Spot ETFs in den USA warten. Dies würde in Augen vieler Marktteilnehmer eine Wende in der Politik der SEC darstellen, die Stellung von Gary Gensler schwächen und ein Ende der "Politk der Repressalien" einläuten. Die Nachrichtenlage diesbezüglich war in der vergangenen Woche sehr positiv, wodurch eine erste "FOMO" (the fear of missing out) Phase einsetzte. Auch eine Falschmeldung über die ETF Zulassung wurde als "bullishes" Zeichen interpretiert.

Daraus schlussfolgere ich, wie im Marktbericht geschrieben: Diese Woche erwartet uns eine stark erhöhte Volatilität, die in beide Richtungen ausbrechen kann.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$31.000, ~$31.800, ~32.500

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$29.600, ~$29.200, ~$28.600

Trading-Idee

Aktuell bietet Bitcoin, keine risikooptimierten Einstiege im kurzfristigen Zeitraum. Mit einer gewissen Portion Risikobereitschaft könnte jeder positive Ausschlag mit einer etwas breiteren Stop-Loss gehandelt oder auf eine stärkere Korrektur gewartet werden, um den darauf aufbauenden Trendumschwung zu handeln.

Viele Marktteilnehmer fangen bereits jetzt an emotional zu handeln, wodurch einige logisch wirkende Ansätze für den Handel ihre Wirkung verfehlen könnten - beachten Sie dies bei der Entscheidungsfindung in dieser Woche.