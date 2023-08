Dieser Nebenwert lockt mit guten Aussichten

Wenn an den Aktienmärkten die Zeiten auf Korrektur stehen, sind Titel mit einer relativen Stärke einen ganz besonderen Blick wert. Das SDAX-Unternehmen Dermapharm hat sich in der vergangenen Woche durch einen deutlichen Kursanstieg sehr eindrucksvoll für diese Kategorie qualifiziert.

Während der Corona-Pandemie zählte Dermapharm schon einmal zu den absoluten Anlegerlieblingen. Da erlebte der Arzneimittelhersteller eine Sonderkonjunktur, weil man einen Teil des von Biontech entwickelten Impfstoffes produzieren durfte. Dafür wurden sogar extra zusätzliche Produktionskapazitäten aufgebaut. Obwohl der Umsatzanteil insgesamt überschaubar blieb, konnte sich der Aktienkurs von März 2020 an bis Anfang 2022 mehr als verdreifachen.

Alle Analysten raten zum Kauf der Aktie

Mit dem Wegfall der Impfstoffproduktion verloren viele Anleger dann aber schnell wieder das Interesse an dem Unternehmen, dessen Kurs von über 90 Euro auf unter 35 Euro abstürzte. Mit den am vergangenen Mittwoch überraschend vorgelegten Eckdaten zum ersten Halbjahr ist Dermapharm nun erneut ins Rampenlicht gerückt. Die Redakteure der Bernecker Börsenbriefe bezeichnen den Pharmaspezialisten als „die angenehme Überraschung im deutschen Nebenwertesektor“. Die Analysten von Jefferies sehen den fairen Wert der Aktie bei 65 Euro. Im Schnitt liegt das Kursziel der insgesamt vier sich mit Dermapharm auseinandersetzenden Banken laut aktien.guide bei rund 57 Euro. Das würde trotz des jüngste Kurssprungs ein Potenzial von weiteren 20 Prozent bedeuten:

Trader sieht „günstige Fundamental-Bewertung“

Eine Einschätzung, die von der Tendenz her sicher auch wikifolio-Trader Hans-Jürgen Thees ( CoVaCoRo ) teilt. Er hält die Aktie als drittgrößte Position in seinem wikifolio COVACORO und kommentierte die jüngste Entwicklung bei dem Titel wie folgt: „Die Dermapharm-Halbjahreszahlen werden heute mit einem deutlichen Kurssprung belohnt, was wohl v.a. der Erleichterung über die gelungene Kompensation des wegfallenden Biontech-Umsatzanteils und der günstigen Fundamental-Bewertung der Aktie geschuldet sein dürfte. Die im Q1/2023 aufgebaute Position ist bereits über 30 Prozent im Plus.“

Aktuell liegt die Position noch gut 26 Prozent im Plus – eine ordentliche Performance bedenkt man das Marktumfeld. Dasselbe gilt auch für das gesamte Musterdepot, das im laufenden Jahr immerhin ein Plus von 12 Prozent generieren konnte und seit dem Start im Frühjahr 2019 mit 45 Prozent oder 9 Prozent p.a. im Plus liegt.

Gute Erfahrungen mit Dermapharm gemacht

Matthias Becker ( MatBeck ) hat bei Dermapharm für sein wikifolio HB High Potentials kurz nach den Zahlen eine kleine Position eröffnet. Aktuell ist die Aktie in dem breit gestreuten und nur zu gut 50 Prozent investierten Musterdepot mit 0,2 Prozent vertreten. Das kann sich aber noch ändern. Der Trader hat jedenfalls gute Erfahrungen mit der Aktie gemacht und in der Vergangenheit schon mehrfach schöne Gewinne eingefahren. Becker fährt hier einen überwiegend kurz- bis mittelfristigen Ansatz und setzt auf Aktien, die aufgrund von erwarteten Markttrends, Sondersituationen oder temporär erwarteter unternehmerischen Schwierigkeiten ein erhöhtes Kurspotential aufweisen könnten. Damit ist er schon seit dem Herbst 2014 beschäftigt und konnte in den knapp neun Jahren den Wert des wikifolios um 140 Prozent steigern. Im Jahresdurchschnitt brachte es das Portfolio damit auf ein Plus von gut 10 Prozent.

