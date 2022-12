Dieser Explorer mit 27 Mio. Unzen Gold Eq profitiert jetzt in der Steuerverlustsaison besonders! TOP PICK!

Im Einkauf liegt der Gewinn!







Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie wir alle seit unserer Kindheit wissen, findet alle Jahre wieder im Dezember Weihnachten statt. Aber darüber hinaus gibt es die berühmt-berüchtigte Steuerverlustsaison oder auch ‚TAX-LOSS-SELLING-SEASON‘ genannt, die oft günstige Einkaufsschnäppchen am kanadischen Kurszettel für smarte Investoren ermöglicht!

Und gerade dieses Jahr könnte für Anleger besonders spannend werden, da sich der Zinserhöhungszyklus in USA ab Dezember stark abflachen dürfte. Bei einer sich verschärfenden Rezession in 2023 wird die amerikanische Notenbank dann im weiteren Jahresverlauf vielleicht sogar die Leitzinsen spürbar senken – was derzeit noch nicht in den Kursen eingepreist ist.

Der FED-Vorsitzende Jerome Powell hat Ende November Hinweise auf eine Abschwächung des Zinserhöhungsdynamik gegeben, worauf die Märkte von „Risk-Off“ auf „Risk-On“ umgeschaltet haben. Gerade die Abschwächung des USD gegenüber anderen Währungen hat daraufhin für ein offensiveres agieren der Marktteilnehmer gesorgt.

Auf der anderen Seite läuft seit November in Kanada die Steuerverlustsaison, die bis ca. Weihnachten geht. In Kanada ansässige Minengesellschaften haben ihren Hauptbörsenplatz entweder an den Exchanges TSX, TSXV, NEO oder auch an der CSE.

Kanadische Marktteilnehmer überlegen sich gegen Jahresende, welche Titel aus steuerlichen Gesichtspunkten (meist temporär) aus dem Portfolio verkauft werden, nur um sie Anfang Januar wieder zurückzukaufen.

Daher ist es auch für deutsche Anleger, die in diese Firmen investiert haben, besonders wichtig, in Schwächephasen genau die Aktien zuzukaufen, von denen sie fundamental besonders überzeugt sind.

Hintergründe zur Steuerverlustsaison aus Sicht von kanadischen Anlegern:

Die letzten Monate des Jahres sind für kanadische Anleger eine sehr wichtige Zeit für die Steuerplanung.Dabei sind die beiden größten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Steuern“ die Minimierung steuerpflichtiger Gewinne und die Suche nach Wegen zur effektiven Verwaltung von Verlusten.

Eine Methode ist der steuerliche Verlustverkauf (Realisierung von Kursverlusten) bei Wertpapieren um realisierte Kapitalgewinne in anderen Wertpapieren auszugleichen.

Eine hochspannende und derzeit extrem unterbewertete kanadische Rohstoffaktie ist Tudor Gold Corp.– sie war im Jahr 2020 mit zeitweise mehr als 1.000 % Performance einer der Börsenstars in Kanada!

(WKN: A3D078, Frankfurt: H56, TSX-V: TUD)

Die Konsolidierungsphase seit Sommer 2020 dürfte bald vorüber sein – die Aktie notiert über einer starken charttechnischen horizontalen Unterstützungszone!

Es ist hier besonders spannend, dass die gleitendenden Durchschnittslinien (20 Tage @ 1,08 CAD, 50 Tage @ 1,10 CAD, 100 Tage @ 1,18 CAD und die 200 Tage Linie bei 1,39 CAD) alle sehr dicht beieinander liegen! Eine Serie von Kaufsignalen ist imminent.

Bis zu den Allzeithochs bei 4,51 CAD können hier smarte Investoren über 300 % an möglichen Kursgewinnen einstreichen!

Quelle: Stockcharts.com

Für alle neuen Leser haben wir weitere Hintergrundinformationen zu Tudor Gold zusammengefasst:

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große ‚Treaty Creek‘-Projekt (an dem Tudor Gold zu 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das ‚KSM‘-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das ‚Brucejack‘-Projekt von Newcrest Mining.

Quelle: Tudor Gold Corp.

Von der südwestlichen Ecke der ‚Treaty Creek‘-Claims, die an Seabridge Gold’s Konzessionsflächen angrenzen, führt der ‚Sulphurets Thrust Fault‘ von der Seabridge-Lagerstätte ‚Iron Cap‘ zum Tudor Gold ‚Goldstorm‘-System. Die ‚Goldstorm‘-Zone befindet sich fünf Kilometer nordöstlich von Seabridge seinem ‚Iron Cap‘-Deposit.

Quelle: Tudor Gold Corp.





Zusammenfassung der Highlights von Tudor Gold Corp:





ü Erste Ressourcenschätzung auf ‚Treaty Creek‘ im März 2021 veröffentlicht: 27,3 Millionen Unzen Gold Eq (davon 19,4 Mio. Unzen zu 0,74 g/t Gold Eq in der ‚Measured and Indicated‘ - Ressourcenkategorie)

ü Weiterhin enormes Entdeckungspotenzial und Top-Explorationsziele auf ‚Treaty Creek‘ vorhanden (u.a. ‚Goldstorm‘ / ‚Perfect Storm‘ / ‚Eureka‘ / ‚Calm before the Storm‘)

ü Erstklassige Lage: 17.913 Hektar an Konzessionsflächen (Treaty Creek) im weltberühmten kanadischen ‚Goldenen Dreieck‘! Im Umkreis von wenigen Kilometern von Treaty Creek wurden bereits mehr als 145 Millionen Unzen Gold sowie 50 Mrd. Pfund Kupfer entdeckt.

ü Das Flagschiffprojekt ‚Treaty Creek‘ liegt direkt neben den größten Weltklasse-Lagerstätten und Minen. (Seabridge Gold und Newcrest Mining)

ü ‚Treaty Creek‘ befindet sich in der Nähe von guter Infrastruktur: Die nächste Straße und Stromleitung sind nur rund 25 km entfernt.

ü Auf ‚Treaty Creek‘ ist das ganze Jahr fließendes Wasser vorhanden – dies ist eine wichtige Voraussetzung für einen zukünftigen Minenbetrieb.

ü Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete im bergbaufreundlichen British Columbia in Kanada.

ü Top Management - Sehr erfahrenes und erfolgreiches Team unter der Leitung des mehrfach preisgekrönten Geologen Ken Konkin, der seit dem 21.12.21 zum Präsidenten & CEO ernannt wurde. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte ‚The Valley of Kings‘ von Pretium Resources (nun Newcrest Mining) beteiligt.

ü Der Gründer von Tudor Gold war der renommierte Walter Storm, Mitgründers des kanadischen Bergbauunternehmens Osisko Mining. Herr Storm war bis zu seinem Tod im Juni 2022 der Chairman von Tudor Gold.

ü Weltklasse-Bohrergebnisse beim Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘: z.B.





· Bohrloch GS-22-134: 20,86 g/t Gold Eq über 4,50 Meter, innerhalb eines Intervalls von 25,5 Meter mit 9,96 g/t Gold Eq;

· Bohrloch GS-22-158: 1,82 g/t Gold Eq über 114 Meter, innerhalb eines Intervalls von 592,50 Meter mit 1,16 g/t Gold Eq;

· Bohrloch GS-22-159: 1,71 g/t Gold Eq über 180 Meter, innerhalb eines Intervalls von 489,00 Meter mit 1,12 g/t Gold Eq;

· Bohrloch GS-22-143: 70,96 g/t Gold Eq über 1,00 Meter, innerhalb eines Intervalls von 2,00 Meter mit 39,15 g/t Gold Eq;

· Bohrloch GS-21-113-W2: 1,12 g/t Gold Eq über 1.497,50 Meter, einschließlich 2,48 g/t Gold Eq über 168,0 Meter;

· Bohrloch GS-20-65: 1,161 g/t Gold Eq über 930 Meter inklusive 2,12 g/t Gold Eq über 348 Meter;

· Bohrloch GS-20-92: 0,999 g/t Gold Eq über 531 Meter inklusive 3,286 g/t Gold Eq über 82,5 Meter;

· Bohrloch GS-20-91: 0,856 g/t Gold Eq über 1.033,5 Meter inklusive 1,112 g/t Gold Eq über 532,5 Meter;

· GS-21-113-W1: 4,07 g/t Gold Eq über 78,0 Meter, innerhalb eines Intervalls von 459,0 Meter mit 1,30 g/t Gold Eq;

· Bohrloch GS-20-83: 0,821 g/t Gold Eq über 921 Meter inklusive 1,078 g/t Gold Eq über 345 Meter;

· Bohrloch GS-20-73: 775,5 Meter mit durchschnittlich 0,932 g/t Gold Eq. inklusive eins Intervalls mit 1,506 g/t Gold Eq über 229,5 Meter;

· Bohrloch GS-19-42: 0,849 g/t Gold Eq über 780 Meter inklusive 1,275 g/t Gold Eq über 370,5 Meter im 300 Horizon Abschnitt;

ü Tudor Gold ist ein erstklassiges ‚M&A‘-Übernahmeziel im Goldenen Dreieck!

ü Starke Unterstützung der ‚Tahltan First Nation‘: Unterzeichnung einer Engagement- und Kommunikationsvereinbarung.

ü Klares Vertrauensvotum – per 19. November 2022 befanden sich knapp 47 % der Anteile in den Händen von Tudor Holdings Ltd. (28,53 %) und Rohstoff-Investor Eric Sprott (17,94 %).

Informationen zu Tudor Gold Corp:

Name: Tudor Gold Corp.

Börsen-Ticker Deutschland: H56

Börsen-Ticker Kanada: TUD.V

Letzte Kurse in Kanada: 1,12 CAD

ISIN: CA89901T1093

WKN: A3D078

Link zur Webseite des Unternehmens

Mit spekulativen Grüßen

Ihr

Jörg Schulte



Dieser Werbeartikel wurde am 10. Dezember 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Tudor Gold, Stockcharts.com, Pixabay.com, Twitter.com.

Disclaimer, Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür typischerweise ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Tudor Gold zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Tudor Gold und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Tudor Gold einzugehen. Autoren und die Herausgeberin können nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Tudor Gold im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Verfasser, Redakteur, Auftraggeber oder Vermittler zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants halten und diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen können! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.