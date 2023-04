Diese Kursbewegungen sind an der Börse zu erwarten!

Sehr geehrte Leser*innen,

Beim VIX-Index (CBOE Volatilität Index) sind seit der letzten Handelswoche fallende Kurse zu erwarten.

Fällt der VIX-Index, dann steigen die Aktienkurse.

Steigt der VIX-Index, dann fallen die Aktienkurse.

Somit sind bei den Aktien-Indizes "DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index und All Ordinaries Index" höhere Kurse zu erwarten.

Diese bietet profitable Handelsgelegenheiten bei diesen Aktien-Indizes.

Beim Dow Jones Industrial Index wurden zuletzt 408 Punkte gewonnen.

Mit der vorherigen Kursprognose konnten, 998 Punkte erfasst werden.

Beim Nasdaq 100 Index betrug der letzte Gewinn 1285 Punkte.

Der aktuelle Gewinn im Euro Stoxx 50 Index beträgt 184 Punkte.

Im FTSE 100 Index beträgt dieser 191 Punkte.

Beim VIX Index sind derzeit tiefere Kurse bis mindestens 14.60 Punkten zu erwarten.

Dieses ermöglicht profitable Kursprognose und Handelssignale für die Titel "DAX 40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index."

Diese aktuellen Kursprognosen und die nächsten Handelssignale für zuvor genannte Titel erhalten Sie in der am Samstag, dem 22.4.2023 erscheinenden, neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs. Bis Montag, dem 24.4.2023 um 24 Uhr haben Sie die Möglichkeit ein 12 Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs für 499 Euro anstatt 699 Euro zu kaufen. Alternativ wählen Sie Option für monatlich 99 Euro.

VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der US-Dollar Index stieg nach einem erwarteten Tiefpunkt am 2.2.2023 bis zum 8.3.2023 auf 105,870 US-Dollar.Es wurde ein Hochpunkt erreicht.Anschließend sank der US-Dollar Index auf ein neues Tief bei $100,420.Damit ist ein weiterer Kursrückgang beim US-Dollar Index bis $98 bis $96,85 zu erwarten.In diesem Zusammenhang ist eine Kursstärke bei den Währungspaaren "EUR/USD", "GBP/USD", "BITCOIN/EURO", "ETHEREUM/EURO".Hingegen ist eine Kursschwäche bei den Währungspaaren "USD/CAD" und "USD/JPY" zu erwarten.Diese Situation ermöglicht profitable Handelssignale für die Devisenpaare.Zuletzt wurden beim USD/CAD 119 Punkte gewonnen. Im USD/JPY konnten 377,5 Punkte gewonnen werden.Aktuelle Kursprognosen und Handelssignale für die Titel "US$-Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, Bitcoin/EUR, Ethereum/EUR" erhalten Sie in der am Samstag, dem 22.4.2023 erscheinenden, neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs.Bis Montag, dem 24.4.2023 um 24 Uhr haben Sie die Möglichkeit ein 12 Monatsabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs für 499 Euro anstatt 699 Euro zu kaufen. Alternativ wählen Sie Option für monatlich 99 Euro Eine automatische Verlängerung findet nicht statt.Ich gebe Ihnen die Garantie, dass wenn Sie innerhalb der nächsten 12 Monate keine hochprofitable Prognosen im X-Sequentials Trading Börsenbrief finden, werden Sie Ihr Geld zurückerhalten.Sie gehen daher kein Risiko ein.

Der (Reuters/Jefferies) CRB Index ist der rechnerische Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden.

Steigt jener CRB-Index, dann steigen auch die Kurse Rohstofftitel wie Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Wenn der CRB-Index fällt, fallen die Kurse der zuvor erwähnten Rohstoffe.

Bei dem CRB-Index ist ein Kursanstieg bis zu $290 zu erwarten.

Im Zuge dessen kann bei den erwähnten Rohstofftiteln ein Kursanstieg erwartet werden.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt ist bei CRB-Index ein Kursrückgang bis auf $240 zu erwarten.

Wann dieser Kursrückgang einsetzen wird, wird im weiteren Verlauf der nächsten Handeiswochen analysiert werden.

Bis dorthin kann die derzeitige Situation für profitable Rohstoff Handelssignale genutzt werden.

Beim Gold wurden bereits 279 Punkte gewonnen.

Beim Silber wurden 138 Punkte und zuvor 126 Punkte gewonnen.

Aktuelle Kursprognosen und Handelssignale für die Titel "Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen)" erhalten Sie in der am Samstag, dem 22.4.2023 erscheinenden, neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs.

CRB-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen ist ein Börsenbrief für Aktien-Indizes, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe, mit Handelssignalen, basierend auf dem Buch „Besser traden mit X-Sequentials“, erschienen beim Börsenbuchverlag und dem aktuellen, kostenlosen X-Sequentials Trading Kurs auf Technical-Trading-Profits.com von Devin Sage. Sie erhalten den Trading-Börsenbrief vom Buchautor persönlich!

