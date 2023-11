Diese Konstellation könnte interessant werden!

Mit den steigenden Notierungen am Aktienmarkt zeigt auch die Stimmung der Marktteilnehmer wieder klar nach oben. Dies lässt darauf schließen, dass der Rally der letzten Wochen allmählich die Käufer ausgehen. Schließlich ist man am Aktienmarkt besonders positiv, wenn man bereits investiert hat. Damit lässt ein großer Optimismus darauf schließen, dass der Trend in Kürze zu einer Konsolidierung oder gar zu einer kleinen Abschwächung übergeht.



Ende der steigenden Zinsen





Hintergrund des starken Anstiegs am Aktienmarkt ist die Hoffnung auf fallende Zinsen im kommenden Jahr. So zeigt die Inflation weiter nach unten und nimmt den Notenbanken den Druck, die Zinszügel weiterhin sehr stramm zu halten. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Notenbanken die Zinsen in der Vergangenheit oftmals erst gesenkt hatten, als das Wirtschaftswachstum merklich abgekühlt ist. Die Freude über fallende Zinsen könnte sich daher als Pyrrhussieg erweisen, da damit ein Kursrückgang am Aktienmarkt verbunden sein könnte.Mit den seit Ende Oktober deutlichen Kursgewinnen am Aktienmarkt konnten DAX, Dow & Co. aus dem kurzfristigen Abwärtstrend des Sommers nach oben ausbrechen. Die Bewegung ist mittlerweile allerdings deutlich überhitzt. Da viele Kurse mittlerweile vor markanten Widerständen stehen, könnten die Aktienmärkte zunächst zu einer Konsolidierung übergehen. Mit einem kurzfristigen Rücksetzer könnte auch die aktuell beginnende Euphorie am Aktienmarkt wieder abebben und damit eine interessante Einstiegskonstellation ergeben. Zudem würde mit einer kurzfristigen Konsolidierung oder einem entsprechend raschen Rücksetzer der aktuelle Überhitzungszustand wieder abgebaut, was dann ebenfalls ein interessantes Einstiegssignal darstellen würde!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader