Dicks Sporting Goods: der hohe Short-Float-Anteil könnte die Bullen wieder ins Spiel bringen

Umsatz und Gewinn wachsen dynamisch! Short-Squeeze-Szenario bei Dicks Sporting Goods (DKS) denkbar. Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: DKS ISIN: US2533931026

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des größten US-Sportartikeleinzelhändlers hat sich vom bisherigen Jahrestief im Mai erholt und befindet sich charttechnisch in einer neutralen Phase. In den letzten Tagen sahen wir einen Rücksetzer zum 20-Tagedurchschnitt, wo es jetzt spannend werden könnte. Der derzeitige Short-Float-Anteil von 26,06 Prozent könnte dazu führen, dass sich bei einem Kursanstieg eine Eigendynamik entwickelt, so dass die Leerverkäufer aus dem Markt gedrängt werden und die Kurse nach oben schießen.

Chart vom 29.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 107.00 USD

Meine Expertenmeinung zu DKS

Meinung: Umsatz und Gewinn des 1948 gegründeten Unternehmens aus Pennsylvania mit inzwischen 854 Filialen stiegen in den letzten drei Jahren dynamisch an. Die Eigenkapitalquote konnte gegenüber den Jahren davor deutlich angehoben werden und auch die aktuellen Halbjahreszahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Die Prognose für das Gesamtjahr 2022 wurde angehoben. Somit sprechen die fundamentalen Zahlen dafür, dass das Wertpapier vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie es der hohe Leerverkaufsanteil vermuten ließe. Ein Short-Squeeze-Szenario – wie oben skizziert – wäre mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt durchaus denkbar.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DKS.

Veröffentlichungsdatum: 30.08.2022

