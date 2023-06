DexCom: Ausbruchsversuch

Wertpapiere von DexCom steckten die letzten Monate seit Oktober in einem steigenden Dreieck fest, vor wenigen Tagen begann schließlich über die obere Begrenzung ein Ausbruchsversuch. Weit gekommen ist die Aktie bislang noch nicht, die Verlaufshochs aus 2022 blieben bislang ungebrochen. Aus technischer Sicht stimmen jedoch die Rahmenbedingungen für ein Folgekaufsignal.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte DexCom bei 164,86 US-Dollar im November 2021, nach einer Umkehrformation ging es bis Mai letzten Jahres auf 66,89 US-Dollar und damit einen langfristigen Aufwärtstrend talwärts. Dort konnte schließlich wieder eine Gegenbewegung zur Oberseite eingeleitet werden, an dem Horizontalwiderstand von 125,55 US-Dollar blieb die Aktie jedoch die letzten Monate über hängen. Auf der Unterseite wurden immer höhere Tiefs ausgebildet, sodass sich der Kursverlauf in einem steigenden Dreieck manifestierte. Mitte dieses Monats kam es schließlich zu einem Ausbruchsversuch auf der Oberseite, zeitweise konnte die Aktie auf 134,14 US-Dollar und somit an die Verlaufshochs aus 2022 zulegen. Die letzten Tage allerdings sind von einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau geprägt, der auf der aktuellen Schlüsselstelle unbedingt enden sollte.

EMA 50 muss halten

Gelingt es der DexCom-Aktie im Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 123,17 US-Dollar eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und erneut zur Seite abzudrehen, würden wiederholte die Verlaufshochs aus März 2022 bei 134,76 US-Dollar in den Fokus rücken. Weitere Kapitalzuflüsse könnten der Aktie zu einem Folgeanstieg 144,06 und schließlich die 2021‘er Hochs bei 164,86 US-Dollar verhelfen. Um nicht von einem stetig abnehmenden Hebel benachteiligt zu werden, könnte beispielsweise ein Faktor Zertifikat zum Einsatz kommen. Obacht sollten Investoren dagegen unterhalb von 112,27 US-Dollar walten lassen, dies könnte der Aktie nämlich empfindliche Verluste zurück auf die Januartiefs bei 102,50 US-Dollar verschaffen, darunter müsste der 200-Wochen-Durchschnitt bei 94,18 US-Dollar dagegen als Support einspringen.

DexCom Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf DexCom Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD7WB2

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

16,67 – 17,18 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,640 Euro

Basiswert:

DexCom Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

124,62 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

38,65 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 125 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.