Deutz - Motoren laufen auf vollen Touren

Die Aktie von Deutz schob sich vergangene Woche kurzfristig auf EUR 6,20. Dieses Level hatte der SDAX®-Wert zuletzt Anfang 2022. Zwar konnte die Aktie dieses Level in den vergangenen Tagen nicht halten. In zurückliegenden Monaten wurden jedoch eine Reihe wegweisender Entscheidungen getroffen, die dem Papier nachhaltig Impulse geben könnten.

1864 legten Nicolaus August Otto und Eugen Langen mit der Gründung der „N.A. Otto & Cie“ den Grundstein der heutigen Deutz. 160 Jahre später zählt der Konzern zu den größten Anbietern von Motoren für Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Stapler und Hebebühnen, Marine und Schienenfahrzeuge. Das Geschäft gewann 2023 wieder an Fahrt.

Im Rahmen der Q3-Zahlen erhöhte Deutz sowohl beim Umsatz als auch bei der Rentabilität die Prognose für das Gesamtjahr 2023. Dies gab der Aktie Auftrieb. Finale Zahlen werden am 19. März 2024 veröffentlicht. Im Januar gab der Motorenbauer den Verkauf der Tochter für elektrische Bootsantriebe, Torqeedo, bekannt. Damit generiert Deutz nicht nur einen Buchgewinn. Vielmehr wird der Konzern einen stetigen Verlustbringer los. Anleger atmeten auf und schoben die Aktie weiter nach oben. Der Fokus liegt auf der Herstellung von Diesel-Motoren. Mittelfristig soll jedoch der Bereich batterieelektrischer Systeme und wasserstoffbetriebener Motoren ausgebaut werden. 2024 ist die Serienfertigung der ersten Wasserstoffmotoren geplant. Aus China kam zudem im November ein Kleinserienauftrag für wasserstoffbetriebene Generatoren. Laut „Dual+“-Strategie des Konzerns soll der Umsatz bis 2025 auf über 2,5 Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Rendite auf 6 bis 7 Prozent steigen. Neben dem Verkauf der Motoren setzt das Unternehmen dabei vor allem auf den Ausbau des Service-Geschäfts auf über 600 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2023 steuerte der Bereich 360,5 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich gestimmt. Mit einem KGV von 7,01 und einer Dividendenrendite von 2,58 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie moderat bewertet. Dennoch sind Kursverluste nicht ausgeschlossen. Schwache Unternehmensmeldungen oder ein Abdriften wichtiger Absatzmärkte in eine Rezession könnten die Deutz-Aktie unter Druck setzen.

Chart:

Widerstandsmarken: 5,80/6,05/6,60/7,10 EUR

Unterstützungsmarken: 4,76/5,00/5,50 EUR

Die Aktie von Deutz bildet seit Ende Oktober 2023 einen Aufwärtstrend und schraubte sich dabei bis auf EUR 6,05 und damit in den Bereich der Hochs vom Frühsommer 2023 nach oben. Heute startete die Aktie schwächer und sackte dabei in den im Februar 2024 gebildeten Seitwärtstrend zwischen EUR 5,50 und EUR 5,80. MACD- und RSI-Indikator sind auf Tagesbasis neutral zu bewerten. Der langfristige RSI-Indikator ist noch in der überkauften Zone. Neue Kaufimpulse erhält die Aktie erst oberhalb des jüngsten Hochs von EUR 6,05 mit der Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 6,60 (138,2%-Retracementlinie). Rücksetzer unter EUR 5,50 könnten hingegen eine Verkaufswelle bis EUR 5,00 auslösen.

Betrachtungszeitraum: 10.11.2022 – 11.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 12.03.2019– 11.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Long auf Deutz für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Euro

Reset Barriere in Euro

Hebel

finaler Bewertungstag

Deutz

HC3RHK

9,30

3,876474

4,361033

3

Open End

Deutz

HC2NGB

12,62

4,651387

5,23281

5

Open End

Deutz

HD2N66

11,08

5,167995

5,620195

9

Open End



Faktor Short auf Deutz für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro

Hebel

finaler Bewertungstag

Deutz

HC4Q48





5,65

7,747217

7,263016

-3

Open End

Deutz

HC6XHD

3,54

6,972305

6,391512

-5

Open End

Deutz

HC71VR

0,94

6,640199

6,059182

-7

Open End



Weitere Produkte auf die Aktie der Deutz finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte