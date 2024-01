Deutschland: Verhaltener Jahresauftakt

Mit dem Jahreswechsel beendete der DAX seine fulminante Herbstrallye, die ihn erstmals über 17.000 Punkte brachte. Das deutsche Aktienbarometer begann das neue Handelsjahr mit einem Silvesterkater, es ging in den ersten Tagen bis auf 16.500 Punkte nach unten. Die Gründe für den verhaltenen Start lagen in eher mauen Wirtschaftsdaten und Unsicherheiten im Vorfeld der am Donnerstag veröffentlichten US-Inflationsdaten. Zwar übersprang das deutsche Aktienbarometer kurzzeitig die 16.800 Punkte, nach einem überraschenden Anstieg der Teuerungsrate in den USA auf 3,4 % geht es jedoch wieder gen Süden. Am Donnerstag beendet der DAX den Handel mit 16.547 Punkten. In der kommenden Woche schauen Anleger auf verschiedene Wirtschaftsdaten, zudem nimmt die Quartalsberichtssaison allmählich Fahrt auf.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Bayer

Auch im neuen Jahr ist die Bayer-Aktie die meistgehandelte Aktie im Inlandshandel an der Euwax. Insgesamt wurden 885 Orders ausgeführt. Dem Chemie- und Pharmakonzern machten zum Jahresende hin vor allem verschiedene Gerichtsurteile zu seinem umstrittenen glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup zu schaffen. Entsprechend reagierte der Aktienkurs und erreichte Ende November mit 30,25 Euro seinen tiefsten Stand seit über 10 Jahren. Zwischenzeitlich erholen sich die Bayer-Papiere etwas, aktuell kostet ein Anteilsschein 34,94 Euro. Zum Jahresauftakt gaben mehrere Analysehäuser ihre Einschätzungen zu den Leverkusenern ab. Die Mehrheit stuft den Konzern auf neutral ein. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 47,70 Euro angegeben. Unterdessen kündigte Bayer an, gemeinsam mit mehreren Partnern ein gemeinsames Wasserstoff-Projekt zu planen. Dabei soll grüner Wasserstoff mittels Ammoniak erzeugt werden und im Bayer-Industriepark Bergkamen eingesetzt werden. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Evotec

Mit 657 festgestellten Preisen platziert sich Evotec auf Platz Zwei. Zum Start in das neue Jahr wartete der Biotech-Konzern mit der Meldung auf, dass sein bisheriger CEO Werner Lanthaler das Unternehmen vorzeitig verlassen wird. Der Rücktritt des hoch angesehenen Managers löste einen Kursrutsch bei der Evotec-Aktie um rund 17 % aus, aktuell notiert der Aktienkurs bei 17,27 Euro. In einer Mitteilung begründete Lanthaler seinen Schritt „Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten, da ich dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen kann“. Für positive Nachrichten sorgt die Ausweitung der bestehenden Partnerschaft mit dem Pharmaziekonzern Bristol Myers Squibb im Neurologie-Sektor. Die US-Amerikaner investieren dabei 25 Millionen US-Dollar in die Wirkstoffforschung von Evotec. Ziel seien neue Behandlungsmethoden bei „verheerenden neurologischen Erkrankungen“.

