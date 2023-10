Deutschland: Trübe Stimmung im DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Krieg in Israel mit seinen Folgen für die Weltpolitik bestimmt weiterhin das Börsengeschehen. Daran ändert auch eine deutliche Stimmungsaufhellung unter Finanzfachleuten in Deutschland (ZEW) nichts. Der ZEW-Index steigt den dritten Monat in Folge. Im Oktober verbessert sich der Stimmungsindikator von -11,4 auf -1,1 Punkte. Auch die US-Einzelhandelsumsätze fielen zuletzt besser als erwartet aus. Damit steigen die Chancen, dass sich eine Rezession vermeiden lässt. Dennoch ist der DAX unter Druck geraten und hat auch die vielbeachtete 200-Tagelinie unterschritten. Am Donnerstagnachmittag notiert der deutsche Leitindex bei 15.065 Punkten und damit rund 2 % tiefer als in der Vorwoche. Kurzzeitig rutschte er sogar unter die 15.000 Punkte. Die nächste Woche hält für die Anleger, neben weiteren Quartalszahlen, einige interessante Termine bereit, allen voran der nächste EZB-Zinsentscheid am Donnerstag.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Rheinmetall

Wie in der Vorwoche steht die Rheinmetall-Aktie auch diese Woche auf Platz Eins der meistgehandelten Inlandsaktien. Mit 768 Preisausführungen liegt sie deutlich vor Sartorius mit 475 festgestellten Preisen. Seit dem Beginn der Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hamas stieg die Rheinmetall-Aktie um knapp 20 %. Dabei näherte sie sich ihrem Jahreshoch von 280,90 Euro an, drehte aber kurz davor ab und notiert am Donnerstagnachmittag bei 258,80 Euro. Damit verbleibt ein Kursplus von ca. 12,5 % aus den letzten beiden Handelswochen.

Zur Rheinmetall-Aktie | Handeln

Sartorius

Die Sartorius-Aktie wurde in dieser Woche eifrig gehandelt. Der Pharma-Zulieferer schreckte seine Aktionäre vor dem letzten Wochenende mit einer Absenkung seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf. In den ersten neun Monaten verzeichnen die Göttinger einen Umsatzrückgang von 16 % auf 2,5 Milliarden Euro, der Gewinneinbruch fiel mit einem Minus von 45 % auf 274 Millionen Euro noch stärker aus. Auf Jahressicht rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang von 17 %. Das Analyse-Haus Warburg Research reagiert mit einer Herabstufung auf hold und gibt unverändert ein Kursziel von 341 Euro an. Aktuell notieren die Papiere bei 215,50 Euro ca. 20 % tiefer als vor Wochenfrist. Sartorius-CEO Joachim Kreuzburg blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Er erwarte „eine durchschnittliche Wachstumsrate in den nächsten Jahren von um die 10 % für den Biopharmamarkt und wir sehen Sartorius sehr gut aufgestellt, daran auch entsprechend zu partizipieren."

Zur Sartorius-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.