Deutschland: Trübe Aussichten - DAX bleibt oberhalb von 15.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte in der zurückliegenden Woche von einer Beruhigung am Anleihenmarkt und von ansprechenden Quartalszahlen zahlreicher DAX-Konzerne profitieren. Der deutsche Leitindex kann die 15.000-Punktemarke wieder überwinden, obwohl die Konjunkturaussichten getrübt bleiben. Die deutsche Wirtschaft kommt nach Ansicht der sogenannten Wirtschaftsweisen in diesem und auch im kommenden Jahr nicht in Tritt. Die Folgen der Energiepreiskrise, ein Rückgang der Nachfrage im Inland sowie geopolitische Konfliktherde wurden vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als Gründe genannt. Den Beratern der Regierung machen strukturelle Probleme wie zum Beispiel fehlende Arbeitskräfte ebenfalls große Sorgen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Siemens Energy

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist wie in der Vorwoche die Aktie von Siemens Energy gewesen - mit sehr hohen 1.328 Orderausführungen. Siemens Energy weihte diese Woche eine eigene Produktionsstraße für sogenannte Elektrolyseure ein, um grünen Wasserstoff herzustellen. Außerdem haben sich Agenturmeldungen zufolge Siemens, Siemens Energy und die Bundesregierung prinzipiell auf staatliche Garantien für Projekte von Siemens Energy geeinigt. Siemens hält noch 25,1 Prozent der Anteile an Siemens Energy. Ermutigend ist für Anleger die weitere Kurserholung nach dem Kurssturz vor etwa 2 Wochen. In dieser Woche hat der Titel mehr als zehn Prozent hinzugewonnen.

Zur Siemens Energy-Aktie | Handeln

Vonovia

Hinter der Aktie von Siemens Energy landeten mit 831 Preisfeststellungen die Papiere von Vonovia auf Platz zwei. Das Wohnungsbauunternehmen zeigte sich für 2024 leicht pessimistisch und rechnet mit einem moderaten Rückgang des Gewinns aus dem operativen Geschäft. Den Wachstumskurs hatte die Vonovia-Führung aufgrund der hohen Zinsen und Steuern im vergangenen Jahr für beendet erklärt. Das Augenmerk des Konzerns liegt seitdem auf dem Schuldenabbau. Dennoch konnte sich die Aktie weiter erholen, weil die Renditen in dieser Woche deutlich gesunken sind. Die Aktie legte in dieser Zeit um mehr als 7 Prozent zu.

Zur Vonovia-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.