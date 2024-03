Deutschland: Stimmung unter Volkswirten bessert sich

Diese Handelswoche stand ganz im Zeichen der für Mittwochabend anberaumten Fed-Sitzung. Dementsprechend zurückhaltend agierten die Anleger in der ersten Wochenhälfte. Der DAX pendelte größtenteils zwischen 17.950 und 18.000 Punkten, nachdem er in der Vorwoche erstmals diese Marke überwand und sein Rekordhoch auf 18.039 Punkte schob. Vor der Fed-Sitzung sorgte ein besser als erwartet ausgefallener ZEW-Index bereits für eine leichte Stimmungsaufhellung. Die Volkswirte zeigten sich gegenüber dem Vormonat etwas optimistischer für ihre Konjunkturerwartungen der deutschen Wirtschaft. Der ZEW-Index stieg von -81,7 auf -80,5 Punkte. Als am Mittwochabend die Fed ihre Leitzinsen unangetastet ließ und für das laufende Jahr Zinssenkungen von bis zu 0,75 % in drei Schritten in Aussicht stellte, pulverisierte der DAX am Donnerstag sein Allzeithoch und kletterte auf 18.177 Punkte. In der letzten Quartalswoche warten nur einige wenige Wirtschaftsdaten auf die Anleger, unter anderem werden Einzelhandelsumsätze für Deutschland veröffentlicht.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Rheinmetall

In Stuttgart ist die Rheinmetall-Aktie weiterhin die meistgehandelte Inlandsaktie. Insgesamt 2.064 Orders wurden an der Euwax ausgeführt. Die in der Vorwoche veröffentlichten guten Geschäftszahlen des Rüstungskonzern sowie eine damit einhergehende Dividendenerhöhung ließen die Papiere der Düsseldorfer weiter nach oben klettern. Wenig überraschend wurde am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreicht, aktuell steht der Topwert bei 490,60 Euro. Damit klettert die Rheinmetall-Aktie innerhalb einer Woche um 16 % nach oben. Zwischenzeitlich gab es aufgrund Gewinnmitnahmen einen kleinen Rücksetzer auf rund 470 Euro. Unter anderem machte Rheinmetall-CEO Armin Papperger nach den kräftigen Zugewinnen der letzten Monate Kasse und verkaufte Aktien im Wert von 4,9 Millionen Euro.

Vonovia

Mit 848 Preisfeststellungen steht die Vonovia-Aktie auf dem zweiten Platz im Inlandshandel. Der Immobilienkonzern gab vor Wochenfrist seine Geschäftszahlen für 2023 bekannt. Demnach belief sich der operative Gewinn im vergangenen Jahr auf 2,65 Milliarden Euro. Aufgrund einer Portfolio-Neubewertung verbuchte Vonovia jedoch gleichzeitig einen Rekordbewertungsverlust von 10,65 Milliarden Euro, so dass sich der Gesamtverlust nach Steuern auf rund 6,8 Milliarden Euro summiert. Aktionäre dürfen sich trotzdem über eine Dividendenerhöhung von 5 Cent auf 90 Cent je Aktie freuen. Die Anteilsscheine der Bochumer rutschten daraufhin um rund 12 % ab, konnten im Wochenverlauf die Verluste jedoch größtenteils wieder aufholen. Aktuell kostet eine Vonovia-Aktie 26,42 Euro und damit noch knapp 4 % weniger als in der Vorwoche.

