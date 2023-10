Deutschland: Siemens Energy bricht ein

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

In der letzten Woche bestimmten weiterhin Zins- und Kriegssorgen das Marktgeschehen und drückten auf die Stimmung. Der DAX verabschiedete sich mit 14.798 Punkten und damit deutlich unter der 15.000 Punkte-Marke ins Wochenende. In der aktuellen Handelswoche sah es zunächst nach einer Stabilisierung aus. Vor allem eine Reihe von guten Quartalsberichten, vornehmlich aus den USA, gaben Rückenwind. Zudem stieg der ifo-Geschäftsklima-Index von 85,8 auf 86,9 Punkte. Allerdings belasten hohe Anleiherenditen sowie eine um 1,4 Punkte gesunkene Verbraucherstimmung in Deutschland das Marktgeschehen. Am Donnerstag brach die Siemens Energy-Aktie um 35 % ein, nachdem bekannt wurde, dass der kriselnde Konzern mit dem Bund über staatliche Bürgschaften verhandelt. In der Folge ging es für den DAX zeitweise um rund 1,5 % auf 14.655 Punkte nach unten. Nachdem die EZB entschied, ihre Leitzinsen unverändert zu lassen, erholte sich der deutsche Leitindex etwas und steht am Donnerstagnachmittag bei 14.770 Punkten noch knapp 3 % tiefer als in der Vorwoche. In der kommenden Woche stehen unter anderem Inflationsdaten für Deutschland und den Euro-Raum sowie die nächste Fed-Sitzung im Kalender.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Volkswagen

Die meistgehandelte Aktie im Inlandshandel ist diese Woche mit 570 ausgeführten Orders die von Volkswagen. Die Wolfsburger präsentierten diese Woche ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal. Demnach steigerte der Auto-Konzern seinen Umsatz um 16 % auf 235,1 Milliarden Euro. Der operative Gewinn fiel mit 18,7 Milliarden Euro zwar um 7 % höher als im Vorjahresquartal aus, die operative Marge gab jedoch von 4,7 % auf 3,4 % nach. Bereits im Vorfeld kassierte Volkswagen sein Renditeziel für das Gesamtjahr ein. So gehen die VW-Manager aktuell von einer Rendite von rund 7 % aus, bisher lag der Zielkorridor bei 7,5 % bis 8,5 %. Die Gründe liegen den Unternehmensangaben allem voran in Verlusten aus Rohstoffabsicherungsgeschäften sowie der zunehmenden chinesischen Konkurrenz und dem härter geführten Preiskampf bei Elektro-Fahrzeugen. Zudem belasten hohe Kosten sowie Produktionsprobleme die Kernmarke VW. Für die Volkswagen-Aktie geht es diese Woche um knapp 8 % auf 100 Euro nach unten.

Sartorius

Auf dem zweiten Platz folgen die Sartorius-Papiere, welche insgesamt 542 mal gehandelt wurden. Die Talfahrt des Pharma-Zulieferers geht auch diese Woche weiter, nachdem die Geschäftsführung bereits vor zwei Wochen die Jahresprognose senkte. Aktuell notiert die Sartorius-Aktie mit 221,20 Euro um 16 % tiefer als in der Vorwoche. Damit summiert sich das Minus der letzten zwölf Monate auf 38 % und auch die Kurs-Gewinne aus der Corona-Pandemie sind hiermit so gut wie vollständig aufgezehrt. Entgegen dem derzeitigen Trend stuft die Deutsche Bank Sartorius weiterhin auf buy, senkt allerdings ihr Kursziel von bisher 414 auf 275 Euro.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.