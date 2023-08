Deutschland: Schwache Wirtschaftsdaten belasten DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise, was zuletzt vom Internationalen Währungsfonds (IWF) bestätigt wurde. Die Experten des IWF prognostizieren für Deutschland als einzigem G7-Land eine Schrumpfung der Wirtschaft in 2023. In dieser Woche hat auch noch China, einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands, einen schwachen Außenhandel und eine Deflation gemeldet. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die chinesischen Exporte im Juli im Jahresvergleich um 14,5 %, eine Erholung ist nicht in Sicht. Außerdem sanken im Juli zum ersten Mal seit November 2020 in China sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise. Das ist vor allem auf die anhaltend schwache Konsumnachfrage sowie einige Probleme am Immobilienmarkt zurückzuführen. Im Zuge dieser Meldungen korrigierte der DAX weiter und sank wieder unter die 16.000-Punktemarke. Auf Wochensicht wurde der Sprung auf den neuen Rekord von 16.529 Punkten in der Vorwoche wieder komplett abgebaut.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Infineon

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist mit sehr hohen 1.114 Orderausführungen die Infineon-Aktie. Die Nachricht, dass die USA künftige Halbleiterexporte nach China einschränken will, hat die Aktie kaum belastet. Denn weltweit boomt der Halbleitersektor und erst vor wenigen Tagen hat der Konzern bekannt gegeben, zusammen mit dem taiwanesischen Weltmarktführer TSCM und NXP Semiconductor eine Mega-Chipfabrik nahe Dresden zu bauen. Die Mehrheit an dem Konsortium hat allerdings TSCM. Damit soll der Kapazitätsbedarf der schnell wachsenden Automobil- und Industriebranche gedeckt werden. Die Aktie verlor in der Woche leicht rund 1,3 %.

Deutsche Lufthansa

Deutlich hinter Infineon platzieren sich mit 762 Preisfeststellungen die Papiere der Deutschen Lufthansa. Die Luftfahrtbranche erholt sich immer stärker von der Corona-Krise. Die Passagierzahlen steigen - auch bei der Lufthansa. Die Aktie hat in diesem Jahr um knapp 15 % zugelegt und ihren Börsenwert entsprechend gesteigert. Mit diesem Plus ist der Titel auch wieder ein Kandidat für den DAX über das Fast Entry, allerdings reicht es noch nicht ganz. FMC ist ein Konkurrent um eine DAX-Aufnahme. Abstiegskandidat ist Zalando, der im DAX mit rund 7 Mrd. Euro den geringsten Börsenwert aufweist. In dieser Woche hat die Lufthansa-Aktie um 1,5 % zulegen können.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.