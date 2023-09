Deutschland: Dunkle Wolken über dem DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Über dem DAX ziehen diese Woche dunkle Wolken auf, die aus einer Mischung von Inflations- und Zinsängsten und damit einhergehenden Konjunktursorgen bestehen. Die EZB und Fed signalisierten in den letzten Tagen, dass sie sich für 2023 weitere Zinserhöhungen vorstellen können und in 2024 die Zinsen weniger als erhofft senken. Das kam im Markt nicht gut an und ließ den DAX bis Donnerstagmorgen auf 15.138 Punkte und somit auf den tiefsten Stand seit März fallen. Im Wochenvergleich notiert der deutsche Leitindex ca. 3 % tiefer. Es gab aber auch kleine Lichtblicke. Der ifo-Geschäftsklima-Index fiel zwar auf 85,7 Punkte, Experten gingen jedoch von einem stärkeren Rückgang auf 85 Punkte aus. Die am Donnerstag veröffentlichten Inflationsdaten für Deutschland fielen ebenfalls etwas besser als erwartet aus. So lag die Teuerungsrate im August 4,3 % über dem Vorjahresmonat. Eine Befragung unter Volkswirten ergab eine prognostizierte Rate von 4,5 %. In der kommenden Woche warten neben den Einzelhandelsumsätzen für den Euro-Raum vor allem US-Arbeitsmarktdaten auf die Anleger.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

BASF

In dieser Woche steht die BASF-Aktie mit 757 Preisausführungen an der Spitze der gehandelten Inlandswerte. In einem schwachen Marktumfeld geht es für die Papiere des Chemie-Konzerns diese Woche zeitweise um bis zu 8 % nach unten. Damit gewann der seit Juli vorherrschende Abwärtstrend der BASF-Aktie weiter an Dynamik. Um der strauchelnden Chemie-Branche unter die Arme zu greifen, bat Bundeskanzler Olaf Scholz unter der Woche zum „Chemiegipfel“. Wie BASF Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner im Anschluss an das Treffen sagte, sei das Zusammenkommen „äußerst wichtig" gewesen, "aber nur ein erster Schritt hin zu einem Chemiepakt zwischen Industrie, Gewerkschaften und Politik". Die Aktie der Ludwigshafener notiert aktuell bei 42,40 Euro und damit gut 19 % unter dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 50,45 Euro.

Vonovia

Wie in den Vorwochen, wird auch diese Woche die Vonovia-Aktie rege gehandelt. Insgesamt 690 ausgeführte Orders bringen Platz Zwei im Inlandshandel ein. Die Erholungsrallye bei Vonovia wurde diese Woche vorerst gestoppt. Nachdem es in den letzten sechs Monaten um ca. 50 % nach oben gegangen war, geben die Papiere des Immobilienkonzerns in der aktuellen Handelswoche ca. 9 % auf 21,88 Euro nach. Der fehlende bezahlbare Wohnraum wird derzeit heiß diskutiert. Aus diesem Grund traf sich die Bundesregierung am Montag mit Vertretern der Baubranche. Mit einem 14-Punkte-Plan möchte die Ampel-Koalition Anreize für den Bau bezahlbarer Wohnungen setzen. Bundesbau-Ministerin Klara Geywitz geht davon aus, dass die Maßnahmen „viel verändern und viel möglich machen" werden. Vertreter der Immobilienbranche zeigten sich „vorsichtig optimistisch“, dass die Pläne greifen werden.

