Deutscher Chiphersteller Elmos klettert auf Rekordhoch

Erst vor wenigen Monaten hat die Bundesregierung den Verkauf der Chipfertigung von Elmos nach China untersagt. Der Aktie tat das nicht sonderlich gut. Bis heute gibt es keine Lösung, doch die Aktie hat sich längst erholt.

In der abgelaufenen Woche kletterte der Kurs sogar auf ein neues Allzeithoch. Gestützt wird die gute Performance durch starke Unternehmenszahlen. Selbst die im vergangenen Jahr gleich zweimal erhöhte Umsatz- und Gewinn-Prognose konnte am Ende noch übertroffen werden.

Auch der Ausblick kann sich sehen lassen: Im laufenden Jahr will der Anbieter von automobilen Halbleitern den Umsatz um mindestens 25 Prozent auf mehr als 560 Millionen Euro steigern und dabei eine EBIT-Marge von ca. 25 Prozent generieren. Weil die meisten Analysten bislang deutlich weniger optimistisch in die Zukunft geblickt hatten, mussten die Schätzungen zum Beispiel bei Warburg und Hauck Aufhäuser jetzt spürbar angehoben werden. Und daraus resultieren dann auch entsprechend höhere Kursziele.

Schnelles Handeln bringt schöne Gewinne

Solche Entwicklungen bleiben auch den aktiven Tradern nicht verborgen. Und so war der SDAX-Titel mit 121 Trades und 69 Käufen (57 Prozent) in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten deutschen Aktien auf wikifolio.com.

Franz Köninger (AmbitionTrading) hat unmittelbar nach Vorlage der Ergebnisse vor exakt einer Woche seinen Bestand an Elmos-Aktien in dem wikifolio Ambition Europa und USA zunächst weiter aufgestockt. Begleitet wurde diese Maßnahme von einem sehr positiven Kommentar: „Der deutsche Halbleiterhersteller liefert einen sensationellen Ausblick auf 2023. Die ersten Analysten haben ihre Ziele nach oben angepasst. Warburg Research bestätigte das Buy-Rating und steigerte das Ziel von 73 Euro auf 90 Euro. Das ist ein neues Spitzenziel.“

Die im Anschluss an die guten News noch mal deutlich gestiegenen Kurse hat er dann vor allem gestern und heute dazu genutzt, Teilgewinne von ca. 7 Prozent einzustreichen. Der Trader sieht aktuell generell wieder mehr Risiken für Aktien, weshalb er etwas vorsichtiger geworden ist. Das könnte ein Grund für die Gewinnmitnahme sein. Köninger konnte seit Ende 2016 bei einem Maximum Drawdown von weniger als 13 Prozent eine Performance von 89 Prozent oder durchschnittlich 11 Prozent pro Jahr generieren.

Große Freude dank frühem Einstieg

Stefan Schmidmayr (SSLInvesting2) hat die Elmos-Aktie vor gut drei Wochen in sein wikifolio Kunterbunter Mix aufgenommen und die jüngsten Ereignisse deshalb mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Die in dem breit gestreuten Portfolio mit 1,2 Prozent gewichtete Aktie beschert ihm aktuell ja auch ein Plus von 18 Prozent. Bei der Auswahl seiner Depotwerte greift der Trader seit Ende 2015 vor allem auf Analystenmeinungen, Börsenbriefempfehlungen und aktuelle Nachrichten zurück. Bei dem Ziel einer langfristigen Wertsteigerung legt er großen Wert auf Diversifizierung und hat deshalb neben Aktien (72 Prozent Anteil) auch einige Exchange Traded Funds (28 Prozent) in seinem Musterdepot. Das konnte bislang bei einem Maximalverlust von ebenfalls relativ überschaubaren 24 Prozent eine Wertsteigerung von 93 Prozent oder ca. 10 Prozent im Jahresdurchschnitt generieren.

