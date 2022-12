Deutsche Verbraucherpreise auf Höchstniveau

Der DAX hatte in der abgelaufenen Woche nach mehreren schwachen Tagen einen Wochenverlust von rund 2% eingefahren. Dabei gab es von Inflationsseite aus allerdings Unterstützung. Die deutschen Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10% zu, nachdem sie im Oktober auf 10,4% und damit den höchsten Stand seit 70 Jahren geklettert waren. Damit hat die Wahrscheinlichkeit zugenommen, dass die nächsten Leitzinsanhebungen der EZB nicht mehr 75 Basispunkte betragen werden, sondern 50 Basispunkte. Sie wird in der kommenden Woche ihre nächste Leitzinsentscheidung treffen. Zur negativen Kursentwicklung hat auch China beigetragen. Eine rückläufige globale Nachfrage und Corona-Lockdowns ließen den chinesischen Außenhandel einbrechen. Dies verdeutlicht jene Herausforderungen, vor denen die Weltwirtschaft steht.

An der Stuttgarter Börse wurden die Inlandsaktien von Volkswagen und flatexDEGIRO in den vergangenen Tagen am häufigsten gehandelt. VW konnte rund 550 Preisfeststellungen auf sich vereinen. Das Interesse der Anleger an VW ist mit der Ernennung des neuen Volkswagen-Chefs oliver Blume gestiegen. Bei seinem Amtsantritt hat Blume einen "Realitätscheck" angekündigt und will gleichzeitig eine neue Software-Strategie umsetzen. Blume will VW in diesem Bereich zukunftsfähig machen und mehr als eine Milliarde in konkurrenzfähige Software investieren. Die Aktie büßte in der abgelaufenen Woche nach einer Analystenherabstufung 3,5% ein und ist mit einem Minus von 22,5% seit Jahresbeginn einer der schwächeren DAX-Aktien 2022.

flatexDEGIRO hat in dieser Woche deutlich mehr verloren und geriet in einen Abwärtsstrudel, nachdem der Online-Broker seine Jahresprognosen gesenkt hatte. Zudem wurden bei einer Sonderprüfung der Finanzaufsicht Bafin Mängel bei bestimmten Geschäftspraktiken und in der Unternehmensführung festgestellt. Die Bafin forderte eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittel. Nach der Meldung wurde die Aktie von Analysten herabgestuft, in der Spitze hatte der Titel rund 40% verloren.

