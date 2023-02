Deutsche Telekom: T-Mobil US weiter auf Wachstumskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom sticht durch ihr Engagement am US-Markt heraus und erzielt dort noch immer schöne Wachstumszahlen. Zwar hat der Konkurrenzkampf um den US-Kunden zugenommen, das Management rechnet aber 2023 mit 5 bis 5,5 Millionen neuen Nutzern.

Die Telekom-Tochter T-Mobile US spürt den harten Wettbewerb auf dem amerikanischen Markt. Die Zahl der Vertragskunden stieg im vierten Quartal um 927.000, wie die Telekom-Tochter am Mittwoch, den 1. Februar mitteilte. Doch der Umsatz schrumpfte um 2,5 Prozent und blieb mit 20,27 Milliarden Dollar hinter der Markterwartung von 20,6 Milliarden Dollar zurück. T-Mobile US steht im Wettbewerb mit den größeren Konkurrenten AT&T und Verizon. Auf dieser Grundlage war T-Mobile hinsichtlich des Kundenwachstums vorsichtig. 2023 sollen fünf bis 5,5 Millionen Nutzer hinzukommen, nach einem Plus von 6,4 Millionen im Vorjahr. Analysten ließen sich von dieser Aussicht nicht beunruhigen. Das Unternehmen startet in der Regel konservativ ins Jahr und hebt seine Prognosen in den Folgemonaten sukzessive an.

Zum Chart

Auch der Chart korrespondiert mit der Nachrichtenlage. Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges bildete ein partielles Tief am 7. März bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde seit Anfang Juni insgesamt 6-mal getestet und am 5. Januar 2023 nachhaltig überschritten. Aktuell hat sich eine neue Seitwärtsrange am Level von 20,60 Euro gebildet. Die Kurssteigerung basiert auf guten Fundamentaldaten. Bis ins Jahr 2025 ist ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 24 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 10,30 senkt. Auch die Dividendenrendite aus dem Jahr 2021 mit 3,78 Prozent kann sich sehen lassen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

20,60 // 22,50 Euro

Unterstützungen:

19,24 // 17,66 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN KE4PUP) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Deutschen Telekom in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,97 profitieren. Das Ziel sei bei 22,41 Euro angenommen (8,98 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 34 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 18,71 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 5,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KE4PUP

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

6,81 – 6,82 Euro

Emittent:

Citigroup

Basispreis:

13,45 Euro

Basiswert:

Deutsche Telekom AG

KO-Schwelle:

13,45 Euro

akt. Kurs Basiswert:

20,18 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,98 Euro

Hebel:

2,97

Kurschance:

+ 32 Prozent

Quelle: Citigroup



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.