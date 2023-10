Deutsche Telekom: Stellenabbau geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Deutsche Telekom (DTE) – ISIN DE0005557508

Rückblick

Die Telekom-Aktie verlor im vergangen Halbjahr rund 9 Prozent ihres Kurswertes. Es gibt aber Umkehrsignale: einerseits zeigte das Wertpapier zuletzt gegenüber dem schwächelnden Gesamtmarkt relative Stärke und mit einem höheren Tief und einem höheren Hoch ist der Abwärtstrend zunächst einmal gebrochen. Der Pullback testete mit einer Hammerkerze den 20er-EMA, lag aber mit dem Schlusskurs deutlich darüber.

Telekom-Aktie: Chart vom 19.10.2023, Kürzel: DTE, Kurs: 20.366 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Gut ankommen dürfte an der Börse, dass die Telekom Kosten reduzieren will. Im Rahmen des Programms „Booster“ wird derzeit geprüft, wie die Abläufe in der Zentrale in Bonn schlanker gestaltet werden können, und inwiefern dabei sozialverträglich Stellen eingespart werden können. Aufgrund technologischer Fortschritte hat sich vieles verändert. Die letzten größeren Umstrukturierungen dieser Art liegen zum Teil bereits zehn Jahre zurück. Im August hatte bereits die Tochter T-Mobile US angekündigt, knapp 5000 Arbeitsplätze zu streichen und unter anderem durch Künstliche Intelligenz zu ersetzen.

Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 15. September an. Frische Quartalszahlen gibt es am 9. November, so dass sie einen Swingtrade nicht stören würden. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Deutsche Telekom ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DTE.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2023

