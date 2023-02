Deutsche Telekom: Doppelhoch belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Seit Anfang 2020 befindet sich das Wertpapier der Deutschen Telekom in einem dynamischen Aufwärtstrend, in diesem Zeitraum hat sich die Aktie im Wert praktisch auf 20,66 EUR verdoppelt. Doch nun droht ein potenzielles Doppelhoch das Wertpapier in eine untergeordnete Zwangspause zu schicken.

Der erfolgreiche Durchbruch über die Widerstandszone der Jahre zwischen 2015 und 2021 von rund 18,00 Euro verschaffte der Telekom-Aktie Aufwärtspotenzial an 20,66 Euro bis zur abgelaufenen Handelswoche. Zusammen mit dem Vorgängerhoch aus Januar dieses Jahres drängt sich nun der Verdacht eines potenziellen Doppelhochs auf, welches in der Charttechnik häufig als Trendwendemuster vorkommt und demnach eine Konsolidierung bevorstehen könnte. Noch wurde dieses Konstrukt allerdings nicht aktiviert, hierzu fehlen noch einige Abschläge, wie beispielshalber unter den EMA 50 (Woche) bei 19,85 Euro. An dem seit 2020 bestehenden Aufwärtstrend würde dies aber nichts weiter ändern, sondern würde lediglich den dynamischen Kursanstieg der letzten Monate etwas eingrenzen.

Erste Ermüdungserscheinungen

Um von einem zwischengeschalteten Abschwung der Telekom-Aktie ohne Einbußen beim Hebel zu profitieren, sollte zunächst ein Kursrutsch mindestens unter den EMA 50 von 19,85 Euro abgewartet werden, zum anderen ließe sich dies nur durch das mit einem festen Faktor von 10,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Short auf Deutsche Telekom WKN MD4SNN realisieren. Im Idealfall wird das Papier der Deutschen Telekom zunächst in den Bereich von 19,16 und darunter 18,91 Euro zurücksetzen. Ab 18,64 Euro sollte man auf wiederkehrende Schnäppchenjäger achten, hier liegt nämlich eine nicht unerhebliche Unterstützung im Chart vor. Solange allerdings eine Aktivierung der Verkaufsmarke noch nicht eingesetzt hat, könnte oberhalb von 20,66 Euro durchaus noch einmal Schwung in die Aktie zurückkehren, im Rahmen einer überschießenden Welle könnte es dann an die Novemberhochs aus 2001 bei 20,84 Euro hochgehen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Short auf Dt. Telekom AG Strategie für fallende Kurse



WKN:

MD4SNN

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

1,050 – 1,070 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

7,360 Euro

Basiswert:

Deutsche Telekom AG

:

Short

akt. Kurs Basiswert:

20,13 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

1,64 Euro

Faktor:

10,0

Kurschance:

+ 53 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.