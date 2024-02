Deutsche Telekom: der Bonner Konzern setzt auf 5G-Ausbau und Glasfaser!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Pullback & Umkehrkerze bei Telekom-Aktie!

Deutsche Telekom (DTE) – ISIN DE0005557508

Aussichten bei Tochter T-Mobile US für 2024 sind gut!Rückblick

Mit einem Kursplus von fast 21 Prozent in sechs Monaten dürften die meisten Telekom-Aktionäre zufrieden sein. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch landete mit dem Schlusskurs knapp unter dem 20er-EMA. Die Umkehrkerze wäre wie das gesamte Chartbild tendenziell bullisch einzuschätzen.

Deutsche-Telekom-Aktie: Chart vom 31.01.2024, Kürzel: DTE, Kurs: 22.73 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit einem Überschreiten der letzten Tageskerze wäre ein kräftiger Bounce zu erwarten.

Mögliches bärisches Szenario

Falls es nach unten weitergeht, wäre der 50er-EMA die nächste Anlaufstelle.

Meinung

Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen der hochgelobten Tochter T-Mobile US haben zwar teilweise die Erwartungen verfehlt, da der Gewinn pro Aktie mit 1,67 USD etwas niedriger ausfiel als prognostiziert. Dennoch präsentiert sich das Unternehmen insgesamt robust und gewinnt weiterhin Marktanteile. Im vergangenen Jahr konnte T-Mobile 3,1 Millionen neue Kunden gewinnen, was die Konkurrenz übertrifft. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 zeigt sich T-Mobile US ebenfalls optimistisch. Das moderne 5G-Netz soll in diesem Jahr voraussichtlich 5 bis 5,5 Millionen neue Kunden anziehen. Zusätzlich erwartet die US-Tochter der Telekom einen operativen Gewinn zwischen 31,3 und 31,9 Milliarden USD, was einem Anstieg um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 114.42 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 124,5 Mio. EUR

Meine Meinung zu Deutsche Telekom ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DTE.

Quellennachweis: https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/telekom-aktie/deutsche-telekom-aktie-solide-chancen-fuer-anleger/

Veröffentlichungsdatum: 31.01.2024

