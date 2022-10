Deutsche Telekom – Allzeithoch der Tochter T-Mobile US beflügelt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom klopft wieder am Jahreshoch an. Rückenwind liefern erneut starke Zahlen der US-Tochter T-Mobile US.

Wie T-Mobile US am vergangenen Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte, lag der Gewinn je Aktie im abgelaufenen dritten Quartal bei 0,40 USD und damit 0,02 USD über der Markterwartung. Beim Umsatz verfehlte das US-Unternehmen mit 19,5 Mrd. USD die Schätzung des Marktes von 19,9 Mrd. USD dagegen leicht. Viel wichtiger war aber die Entwicklung bei den Neukunden. Und dort läuft es bei T-Mobile US weiter prächtig. Während die Konkurrenz von Verizon und AT&T so gut wie keine Neukunden mehr akquiriert bzw. ein deutlich geschrumpftes Neukundenwachstum ausgewiesen hat, gewann T-Mobile US in den vergangenen drei Monaten 1,7 Mio. neue Kunden, darunter 854.000 Telefonkunden. Analysten hatten nur mit 1,5 Mio. Kunden gerechnet.

Für das Gesamtjahr stellt das Management nun 6,4 Mio. neue Vertragskunden nach zuvor 6,3 Mio. in Aussicht. T-Mobile US verzichtet anders als die Konkurrenz aktuell weitestgehend auf Preiserhöhungen. Allerdings machen die Verantwortlichen das wohl nicht freiwillig. Denn es war eine der Bedingungen dafür, dass die Behörden dem Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Sprint im Jahr 2020 zugestimmt hatten. Mit Blick auf den Free Cashflow dürfte dieser 2022 bei rund 7,4 Mrd. USD liegen, so das Management von T-Mobile US. Der Markt ist mit einem Wert von 7,6 Mrd. USD aktuell sogar noch etwas optimistischer gestimmt.

Die Deutsche Telekom wiederum hält knapp 52 % der Aktien an T-Mobile US und damit die Mehrheit am Unternehmen, profitiert von der guten Entwicklung also vollumfänglich. Die deutsche Mutter wird am 10. November über das dritte Quartal berichten. Analysten erwarten im Jahr 2022 einen Umsatzanstieg auf knapp 117 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie soll sich deutlich auf 1,70 EUR verbessern, der Free Cashflow auf 11,8 Mrd. EUR. Die Dividende wird mit 0,67 EUR je Aktie erwartet, womit sich eine Dividendenrendite von rund 3,5 % ergibt. Großes Manko des Telekommunikationsunternehmens ist aber der immense Schuldenberg. Die Nettoverschuldung beträgt über 132 Mrd. EUR und dürfte dieses Jahr sogar weiter ansteigen. Ein Ende dieser Entwicklung ist bislang nicht in Sicht.

Chart: Deutsche Telekom

Widerstandsmarken: 19,39 + 19,61 + 20,86 + 23,05 EUR

Unterstützungsmarken: 17,82 + 17,35 + 16,34 + 14,593 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie der Deutschen Telekom ähnlich wie im August erneut einen Widerstand bei 19,39 EUR erreicht. Dieser kann zu einer Widerstandszone bis hinauf auf 19,61 EUR erweitert werden. Gelingt der signifikante Ausbruch über diesen Bereich auf Wochenschlusskursbasis, wäre der Weg in Richtung 20,86 EUR frei. Darüber könnte die Aktie mittelfristig Kurse um 23,05 EUR erreichen.

Auf der Unterseite bleiben die Supports bei 17,82 und 17,35 EUR wichtig. Darunter wäre ein Test des EMA200 Woche bei derzeit 16,34 EUR zu erwarten. Langfristig wichtig ist der Support um 14,60 EUR. Darunter drohen deutliche Abgaben.

Anleger, die bei der Aktie der Deutschen Telekom investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Express Aktienanleihe Protect WKN HVB79G tun. Diese befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die im Falle eines Ausbruchssignals zur Oberseite auf eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung der Marke von 20,86 EUR setzen möchten, können auf WKN HR35WY oder HB5JBK zurückgreifen.

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Deutsche Telekom HVB79G* 100%** 116,22** 24.11.2025 5,40 %

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HR35WY 6,32 12,92 3,05 Open End Deutsche Telekom HB5JBK 3,29 15,96 5,85 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HB9ZAC 4,93 24,09 3,90 Open End Deutsche Telekom HB6JNR 2,77 21,93 6,95 Open End

* Zeichnungsfrist bis 28.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Stand: 31.10.2022, 14:426 Uhr Turbo Bull Open End Optionsschein auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Turbo Bear Open End Optionsschein auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie der Deutschen Telekom finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Deutsche Telekom – Allzeithoch der Tochter T-Mobile US beflügelt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).