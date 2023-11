Deutsche Telekom: Aktionäre werden belohnt!

Das Management der Deutschen Telekom hat sich zum Ziel gesetzt, tendenziell von der Verringerung der Schulden abzusehen und die Aktionäre durch eine gesteigerte Dividende und Aktienrückkäufe zu belohnen. Der Aktienkurs reagiert auf diese Ankündigung mit Kursaufschlägen. Auch die gesunkene Zinserwartung der Marktteilnehmer hilft den mit 137,1 Milliarden Euro verschuldeten Konzern.

Am gestrigen Handelstag öffnete die Deutsche Telekom ihre Bücher zum dritten Quartal 2023. Dabei konnte eine Steigerung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und Leasingverpflichtungen (Ebitda AL) um 0,6 Prozent auf rund 10,5 Milliarden Euro gemeldet werden. Die Summe der freien Barmittel (Free Cashflow) wuchs um 61,4 Prozent auf fast 4,7 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür ist vor allem der niedrigere Investitionsaufwand (Cash Capex), der im Jahresvergleich um fast 30 Prozent auf 4,27 Milliarden Euro abgenommen hat. Die Telekom will die Dividende im kommenden Jahr um zehn Prozent erhöhen und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auflegen. Damit will der Konzern seine Aktionäre an der positiven Geschäftsentwicklung beteiligen.

Zum Chart

Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern im DAX. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Nach dem partiellen Hoch am 5. April 2023 bei 23,13 Euro gab der Aktienkurs bis zum Supportbereich bei 18,64 Euro nach. Der folgende Test der Widerstandszone bei 20,60 Euro war erst beim dritten Mal von Erfolg gekrönt. Aktuell verbleibt der Kurs in Lauerstellung für einen weiteren Test der Widerstandszone rund um den Wert bei 23,13 Euro. Betrachtet man das Risiko für einen fallenden Kurs, könnte sich bis dato die Supportzone bei 18,64 Euro als valider Rückhalt erweisen. Themen für die schlechte Kursperformance ab dem 5. April waren die steigenden Zinserwartungen beiderseits des Atlantiks und die mögliche Konkurrenz in den USA durch einen Einstieg Amazons in den Mobilfunkmarkt. Bei Betrachtung der Kennzahl KGV führen die aktuellen Planzahlen für 2025 zu einem erwarteten KGV von 10,74. Die Telekom wird durch eine Verschlankung der Kostenstruktur und Umsatzwachstum dieses Ziel höchstwahrscheinlich auch erreichen. Damit liegt der Wert weit unterhalb des Durchschnittes der historischen KGVs.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

23,13 // 26,01 Euro

Unterstützungen:

21,19 // 20,60 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Telekom bis auf 23,13 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JS8M81) überproportional mit einem Omega von 6,79 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 19 % und dem Ziel bei 23,13 Euro (2,51 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 12.12.2023 eine Rendite von rund 63 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 20,16 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 40 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,56 zu 1, wenn bei 20,16 Euro (0,92 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JS8M81

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

1,60 – 1,61 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

21,50 Euro

Basiswert:

Deutsche Telekom AG

akt. Kurs Basiswert:

21,52 Euro

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

2,51 Euro

Omega:

6,79

Kurschance:

+ 63 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.