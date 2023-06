Deutsche Post-Zertifikat mit 17%-Chance und 33% Sicherheitspuffer

Die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) erreichte am 30. Juni 2023 bei 44,70 Euro nach einem langen Kursanstieg den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahren. Allein in den vergangenen sechs Monaten legte die Aktie um 25 Prozent zu. Analysten halten eine weitere Aufwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie für möglich.

Da der Logistikkonzern im Vergleich zu Mitbewerbern über ein gutes Chance-Risiko-Profil verfügen soll, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 51 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die nach den positiven Unternehmensnachrichten eine Investition in die als stark unterbewertet eingestufte Deutsche Post-Aktie in Erwägung ziehen und die gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments verringern wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Deutsche Post-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Deutsche Post-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 30 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 30. Dezember 2024 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 54 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PE9WH43) auf die Deutsche Post-Aktie befinden sich Bonuslevel und Cap bei 54 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 20. Dezember 2024, aktivierte Barriere liegt bei 30 Euro. Beim Deutsche Post-Aktienkurs von 44,62 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 46,01 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 46,01 Euro kaufen können, ermöglicht es in 18 Monaten einen Bruttoertrag von 17,36 Prozent (=11,50 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,76 Prozent auf 30 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Deutsche Post-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 30 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Deutsche Post-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 46,01 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek