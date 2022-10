Deutsche Post: Prognose angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Seit den Rekordhochs aus dem Spätsommer 2021 hat sich der Wert der Deutschen Post-Aktie zuletzt halbiert, aktuell notiert das Papier im Bereich seiner Vor-Corona-Stände. Für helle Aufregung sorgte der Konzern mit einer Prognoseanhebung für das Gesamtjahr zu Beginn dieser Woche und könnte dadurch wieder das Interesse der Investoren auf sich ziehen.

Am Montag verteuerte sich die Aktie der Deutschen Post um satte 6,2 Prozent und führte die DAX-Gewinnerliste mitunter an. Grund für den Satz nach oben war die Anhebung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Vorläufigen Zahlen zufolge hat der Postzusteller von Juli bis September seinen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 15 Prozent auf rund 2,04 Mrd. Euro gesteigert, für das Gesamtjahr wird eine Steigerung um rund 5 Prozent angestrebt. Endgültige Zahlen zum abgelaufenen Quartal legt der Konzern Ende November vor.

Da scheint das Papier angesichts eines Kursniveaus um die Vor-Corona-Stände durchaus attraktiv bewertet zu sein, allerdings fehlt den Anlegern noch der Mut zu einem nachhaltigen Boden im Bereich von 30,00 Euro. Erst wenn sich ein solcher abzeichnen sollte und zumindest der Sekundärtrend überwunden werden sollte, könnte eine längerfristige Erholung einsetzen und der Aktie wieder Auftrieb verleihen. Im weiteren Verlauf wird hierzu ein passender Schein vorgestellt.

Schwieriges Marktumfeld

In der abgelaufenen Handelswoche hat ein anderer deutscher Pakethersteller bereits vor den Auswirkungen der aktuellen Krisen gewarnt und sieht einen Nachfragerückgang bei Paketzustellungen. Genau das ist aber der profitabelste Bereich bei der Deutschen Post, die ebenso von der Zurückhaltung der Konsumenten getroffen werden könnte. Long-Ansätze sind daher mit Vorsicht zu genießen, erste potenzielle Ziele sind um 38,49 Euro angesiedelt. Aber erst ein Sprung darüber dürfte weiteres Kurspotenzial in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 40,00 Euro und zeitgleich eines Horizontalwiderstandes aus Anfang August freisetzen. Die überwiegenden Risiken liegen jedoch auf der Unterseite, noch immer ist aus technischer Sicht kein nachhaltiger Boden zu erkennen. Dies könnte unterhalb von 29,67 Euro weitere Verkaufsprozesse auf 25,50 und darunter sogar 24,33 Euro auslösen. Investoren sollten daher sehr vorsichtig agieren, zumindest bis greifbare Lang-Ansätze auftauchen.

Deutsche Post AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Deutsche Post AG Strategie für steigende Kurse



WKN:

MA4YBF

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

3,25 – 3,26 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,610 Euro

Basiswert:

Deutsche Post AG

Richtung:

Long

akt. Kurs Basiswert:

32,17 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

3,40 Euro

Faktor:

3,0

Kurschance:

+ 50 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Update: Rivian Automotive Inc.

Boden in Gefahr

In der letzten Handelswoche wurde ein Long-Szenario für den Automobilbauer Rivian vorgestellt, allerdings mag die Aktie nicht so recht aus dem Knick kommen, notiert sogar auf der äußerst wichtigen Horizontalunterstützung von 32,00 US-Dollar. Sollte sich die kurzzeitige Schwäche demnach fortsetzen, könnte es ganz im Gegenteil sogar zu einem Verkaufssignal kommen. Die Long-Idee über das Faktor Zertifikat Long auf Rivian WKN MD2VLL wäre dann obsolet, neuerliche Chancen dürften sich erst wieder in anderen Wertpapieren ergeben.

Rivian Automotive Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.