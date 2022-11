Deutsche Post-Calls mit 90%-Chance bei Kursanstieg auf 38 Euro

Nachdem die Deutsche Post-Aktie (DE0005552004) am 31.8.21 ein Allzeithoch verzeichnen konnte, ging es mit der Aktie bis zum September 2022 auf bis zu 29,68 Euro nach unten. Danach konnte sich die Aktie nach der Veröffentlichung der guten Zahlen für das dritte Quartal auf 36 Euro zulegen. Am 9.11.22 notierte die Deutsche Post-Aktie bei 35,30 Euro um zwei Prozent tiefer als am Vortag.

Obwohl Experten in Erwartung eines geringer als erwarteten Aufschwungs der Logistikbranche die Kursziele reduzierten, bekräftigten sie mit Kurszielen von bis zu 55 Euro (Barclays Capital) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Niveau von Mitte September bei 38 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 36 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis 36 Euro, Bewertungstag 17.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000DW030X9, wurde beim Deutsche Post-Aktienkurs von 35,30 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 38 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,37 Euro (+61 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,407 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,407 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG6BM38, wurde beim Deutsche Post-Kurs von 35,30 Euro mit 2,89 – 2,94 Euro taxiert.

Wenn die Deutsche Post-Aktie in nächster Zeit auf 38 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,59 Euro (+90 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Post-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,942 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,942 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK7L021, wurde beim Deutsche Post-Kurs von 35,30 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 38 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,80 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek