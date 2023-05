Deutsche Post vor dem Ausbruch [...]

Die Deutsche Post rennt seit Tagen gegen die Widerstandsmarke von EUR 43,95. Wann gelingt der Ausbruch? Gestern meldete der Logistikkonzern einen Umsatzrückgang um sieben Prozent auf 20,9 Milliarden Euro und einen Einbruch des EBIT um 24 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Diese Zahlen wurden allerdings auf Grund der weltweit lahmenden Konjunktur erwartet. Zahlreiche Experten hatten gar noch mit schlechteren Zahlen gerechnet. Die Ziele für das Gesamtjahr und für die kommenden Jahre wurden bestätigt. So wird damit gerechnet, dass die Deutsche Post 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt.

Nach 15 Jahren übergibt Frank Appel die Führung heute auf der Hauptversammlung an Tobias Meyer. Zu Meyers primären Aufgaben zählt, das seit geraumer Zeit schwächelnde Post- und Paketgeschäft in Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. Verschiedenen Meldungen zufolge erwägt die Deutsche Post dazu ein Verfahren zur vorzeitigen Erhöhung des Briefportos anzustoßen und rechtfertigt dies mit den gestiegenen Kosten. Das Porto wurde zuletzt Anfang 2022 erhöht und gilt für drei Jahre. „Allerdings seien die Hürden für den entsprechenden verwaltungsrechtlichen Akt nicht niedrig“, gab Meyer zu bedenken Die finale Entscheidung liegt bei der Bundesnetzagentur. Die Aktie wird aktuell mit einem KGV von 10,1 und einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent (Quelle: Refinitiv) bewertet und ein großer Teil der Analysten stuft das DAX®-Papier als haltens- oder gar kaufenswert ein. Schlechte Nachrichten des Unternehmens oder ein schwacher Gesamtmarkt, könnte die Aktie jedoch unter Druck setzen.

Chart: Deutsche Post

Widerstandsmarken: 44,00/46,90/49,95 EUR

Unterstützungsmarken: 39,10/40,25/41,60 EUR

Die Aktie der Deutschen Post bildet seit Oktober 2023 einen Aufwärtstrend. Bei EUR 43,95 entwickelte sich in den zurückliegenden Handelstagen ein starker Widerstand. Bei einem Ausbruch über das Level könnten weitere Kaufsignale folgen und es eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis EUR 46,90. Je länger sich die Bullen an dem Widerstand aufreiben, um so wahrscheinlicher erscheint ein kurzfristiger Rücksetzer bis zur Unterstützungsmarke von EUR 41,60. Das insgesamt bullishe Bild würde eine solche Konsolidierung nicht trüben. Vielmehr könnten die Bullen auf dem Niveau möglicherweise neue Kräfte für den nächsten Anlauf sammeln. Ein nachhaltiger Stimmungswandel deutet sich frühestens unterhalb der 50%-Retracementmarke von EUR 39,10 an.

Betrachtungszeitraum: 29.08.2022–04.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in EUR

Bonuslevel/Cap in EUR

Letzter Bewertungstag

Deutsche Post

HC00NS

65,90

28,00

72,00

15.12.2023

Deutsche Post

HC17VK

50,97

32,50

57,50

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Deutsche Post

HB9D00

6,95

35,079737

39,464704

5

Open End

Deutsche Post

HC5DSA

12,49

37,585089

41,971269

7

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Deutsche Post

HC5DWV

7,72

52,607595

8,225382

-5

Open End

Deutsche Post

HC5RL5

8,26

50,102242

45,718296

-7

Open End



Betrachtungszeitraum: 05.05.2018– 04.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Faktor Optionsscheine Long auf Deutsche Post für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieFaktor Optionsscheine Short auf Deutsche Post für eine Spekulation auf einen Rückgang der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie der Deutsche Post finden Sie unter www.onemarkets.de

