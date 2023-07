Deutsche Post Anleihe bis 2033

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post nimmt über eine neue Anleihe (WKN A351WY) frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro auf. Der jährliche Kupon beträgt 3,375% und wird erstmalig am 03.07.2024 gezahlt. Das Fälligkeitsdatum ist der 03.07.2033. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen handeln. Fitch vergibt ein BBB+ Rating.

