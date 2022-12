Deutsche Lufthansa: Ist die Party jetzt vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) konnte Ende September zu einer beeindruckenden Kursrallye ansetzen.



Ausgehend von 5,48 Euro ging es in den folgenden Monaten bis auf 7,77 Euro nach oben! Wir hatten darüber bereits HIER berichtet. In der gestrigen Börsensitzung nun rutschte der Kurs erstmals unter die lange schwarze Aufwärtstrendgerade (siehe Chart unten), ein deutliches Warnzeichen. Offene Longpositionen sollten somit mit kräftigen Kursgewinnen glatt gestellt worden sein. Zur Stunde notiert die Kranichflotte bei aktuell 7,71 Euro.







Deutsche Lufthansa Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.