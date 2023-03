Deutsche Konsumenten belegen den vierten Platz im weltweiten Goldmarkt

Mit sechs Prozent Marktanteil am globalen Goldmarkt hat Deutschland im Jahr 2022 den vierten Platz auf der Weltrangliste belegt – nach China (24 Prozent) Indien (23 Prozent) und den U.S.A. (8 Prozent). Da der Goldpreis auf globaler Ebene festgelegt wird, spielt der deutsche Markt hierbei eine Rolle. Ein Grund für die große Goldnachfrage in China und Indien, den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, ist die Tradition, Gold zu Schmuck- und Anlagezwecken zu kaufen.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzform: „Degussa Goldhandel“) fortgeführt, die seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa Goldhandel seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa eine breite Produktpalette an. Neben dem An- und Verkauf von Barren, Münzen, Numismatik und Edelmetallprodukten für besondere Anlässe stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf von Schmuck und Einlagerung von Wertsachen zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Die Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH erzielte 2021 einen Kundenumsatz von mehr als 1,6 Milliarden Euro und ist damit Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

