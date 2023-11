Deutsche Börse: Inline-Optionsscheine mit hohem und geringem Risiko

Wegen ihres relativ stabilen Kursverlaufs innerhalb einer Bandbreite von 152,60 bis 186,23 Euro innerhalb der vergangenen 12 Monate konnten Anleger mit Inline-Optionsscheinen auf die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) in den vergangenen Monaten gutes Geld verdienen. Mit derzeit 173,70 Euro notiert die von Experten zumeist als haltenswert eingestufte Aktie und als fair gepreist eingeschätzte Aktie nahezu in der Mitte der Handelsspanne. Mit Inline-Optionsscheinen auf die Deutsche Börse-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Deutsche Börse-Aktie die Schwankungsbreite der vergangenen 12 Monate deutlich nach oben oder unten hin verlässt.

Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Deutsche Börse-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 150/200 Euro

Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf Deutsche Börse-Aktie mit der unteren Barriere bei 150 Euro, der oberen Barriere bei 200 Euro, Bewertungstag 15.3.24, ISIN: DE000PN82X34, wurde beim Deutsche Börse-Aktienkurs von 173,70 Euro mit 8,94 – 9,14 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 21.3.24 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in den nächsten 4 Monaten eine Renditechance von 9,41 Prozent (=21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs weder um 14 Prozent fällt oder um 15 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 120/180 Euro

Für Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft und der Markteinschätzung, dass der Aktienkurs in den nächsten drei Monaten keinesfalls die Marke von 180 Euro erreichen oder überschreiten wird, könnte der BNP Paribas Inline-Optionsscheinen mit den Barrieren bei 120 und 180 Euro, Bewertungstag 16.2.24, ISIN: DE000PN82XM1, der beim Aktienkurs von 173,70 Euro mit 5,10 – 5,30 Euro quotiert wurde.

Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Deutsche Börse-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er in 3 Monaten eine Renditechance von 88,68 Prozent (=250 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktie oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek