Deutsche Börse: Einstieg auf Allzeithoch nach Top-Zahlen

Am 22. Januar wurden in der Spitze 190,65 Euro für eine Aktie der Deutschen Börse (DE0005810055) bezahlt – seitdem handelt die Aktie in der Nähe des Allzeithochs. Vergangenen Donnerstag legte CEO Weimer die Zahlen für Q4 und das Jahr 2023 vor und meldete abermals Rekorde: „Wir konnten unsere Rekord-Umsätze und -Gewinne des Vorjahres weiter stark steigern, wobei uns dabei auch der kräftige zyklische Rückenwind hoher Zinsen geholfen hat", zitiert die Agentur Reuters. Gewinntreiber waren höhere Zinseinnahmen und die Übernahme von SimCorp. Die Nettoerlöse nahmen um 17 Prozent auf 5 Mrd. Euro zu, was den Schätzungen entsprach. Für 2024 wird weiteres strukturelles Wachstum und ein M&A-Effekt von SimCorp mit Nettoerlösen von mehr als 5,6 Mrd. Euro (EBITDA 3,2 Mrd. Euro) erwartet.



Discount-Strategie mit 9,2 Prozent Puffer (September)



Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ68XM4 bietet beim Preis von 169,65 Euro einen Puffer von 9,2 Prozent. Aus der Differenz zum Cap von 180 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 10,35 Euro oder 9,7 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.9.24 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Aktie der Deutschen Börse.





Das baugleiche Produkt mit längerer Laufzeit gibt’s von der LBBW unter der ISIN. Anleger erhalten den Höchstbetrag (Cap) von 180 Euro, wenn die Aktie am 20.12.24 mindestens auf diesem Niveau notiert. Beim Preis von 166,88 Euro sind somit maximal 13,12 Euro oder 9 Prozent p.a. drin. Schließt die Aktie unter dem Cap, wird auch hier eine Aktie geliefert.Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISINzahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Zins von 9 Prozent p.a., was durch den Kaufpreis zu 100 Prozent auch der effektiven Rendite entspricht. Wenn die Aktie am Bewertungstag 20.12.24 unter dem Basispreis von 180 Euro notiert, erhalten Anleger 5,55 Aktien (Barausgleich der Bruchteile). Puffer 3,9 Prozent.ZertifikateReport-Fazit: Die Deutsche Börse verdient in einem „natürliches Monopol“ mit ihrem transaktionsabhängigen Geschäft gerade in Zeiten hoher Volatilität besonders gut und kann daher zur Diversifikation eines Aktienportfolios beitragen. Wer nahe Allzeithoch lieber nicht die Aktie kauft, sichert sich mit den Zertifikaten interessante Renditechancen bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung.

Autor: Thorsten Welgen