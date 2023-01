Deutsche Börse-Discount-Call mit 50%.p.a.-Seitwärtschance

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Nachdem die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) am 1.12.22 bei 180 Euro ein Hoch erreichen konnte, korrigierte der Aktienkurs bis zum 6.1.23 auf bis 155,25 Euro, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 165,70 Euro zu erholen.Da die Experten der UBS in einer Branchenstudie die Deutsche Börse favorisiert und mit einer Gewinnsteigerung von zehn Prozent pro Jahr rechnet, bekräftigten sie mit einem Kursziel von 200 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Mit Discount-Calls auf die Deutsche Börse-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann positive Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs nicht weiter zulegt. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Call mit Cap bei 150 Euro

Der BNP Paribas-Discount-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Cap bei 150 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 16.6.23, ISIN: DE000PD37E43, wurde beim Aktienkurs von 165,70 Euro mit 1,76 – 1,77 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 16.6.23 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses mit ((150 Cap – 130 Basispreis)x0,1)=2,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in den nächsten fünf Monaten bei einem bis zu 9,47-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 12,99 Prozent (=35 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 145 Euro wird der Schein mit 1,50 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 130 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 155 Euro

Wegen des etwas höheren Basispreises und Caps könnte für Anleger mit höherer Risikobereitschaft auch der HVB-Discount-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 15 Euro, Cap bei 17 Euro, BV 1, Bewertungstag 14.6.23, ISIN: DE000HB87S63, interessant sein, der beim Aktienkurs von 165,70 Euro mit 16,56 – 16,68 Euro taxiert wurde.

Somit ermöglicht dieser Schein in fünf Monaten eine Rendite von 19,90 Prozent (=50 Prozent pro Jahr), wenn die Deutsche Börse-Aktie am 14.6.23 auf oder oberhalb des Caps von 155 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek