Deutsche Börse - Ausbruch aus der Range deutet sich an

Die Aktie von Deutsche Börse profitierte in den zurückliegenden Tagen von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Zudem startete am 2. Januar das erste Aktienrückkaufprogramm seit sechs Jahren. Bei knapp EUR 190 wird die Luft allerdings dünn.

Auf dem Investorentag im vergangenen November stellte Konzernchef Theodor Weimar die neue Strategie „Horizont 2026“ vor. Zu den Eckpfeilern dieses Wachstumsprogramms zählen unter anderem die kürzlich übernommene SimCorp, das neue Segment Investment Managment Solutions sowie der Ausbau der digitalen Plattform für bestehende und neue Assetklassen. Im Rahmen der Investment Management Solutions soll die Wertschöpfungskette für institutionelle Anleger weiter ausgeweitet werden. So kann entsprechenden Investoren der komplette Service vom Portfoliomanagement bis hin zum Reporting aus einer Hand angeboten werden. Zudem plant die Deutsche Börse, die Entwicklung ihrer Blockchain-basierten digitalen Wertpapier- Emissionsplattform D7 zu beschleunigen und eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte aufbauen. Über diese Plattform will sie Tokenisierungs-, Handels-, Abwicklungs- und Depotdienstleistungen für Wertpapiere, alternative Anlagen und Kryptowährungen anbieten.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie von Deutsche Börse gestimmt. Mit einem KGV von 20,6 (Quelle: Refinitiv) ist das DAx-Papier jedoch kein Schäppchen. Schwache Nachrichten des Unternehmend oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Deutsche Börse

Widerstandsmarken: 187,90/200,65/208,50 EUR

Unterstützungsmarken: 171,20/175,15/182,30 EUR

Die Aktien von Deutsche Börse bildet seit Herbst 2020 einen Aufwärtstrend – allerdings teils mit kräftigen Rücksetzern. So gab die Aktie von April 2023 bis Oktober 2023 zeitweise zweistellig nach. Auf Höhe des Junitiefs von 2022, bei EUR 154,50 fing sich das Papier allerdings und bestätigte damit den langfristigen Aufwärtstrend. Anfang November startete der DAX®-Wert eine neue Rally bis EUR 187,90. Damit markierte die Aktie von Deutsche Börse ein neues Allzeithoch. Seit Jahresbeginn ging das Aufwärtsmomentum deutlich zurück und die Aktie pendelt seither zwischen EUR 182,30 und EUR 187,90. Aktuell klopft die Aktie an der oberen Begrenzung der Range an. Ein Ausbruch aus dieser Bandbreite könnte mittelfristig die Richtung vorgeben. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 200,65 (138,2%-Retracementlinie). Rücksetzer unter EUR 182,30 könnten eine Welle von Gewinnmitnahmen auslösen und eine Konsolidierung bis EUR 175,15 mit sich bringen.

Deutsche Börse Betrachtungszeitraum: 02.09.2022–15.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Deutsche Börse

Betrachtungszeitraum: 16.01.2019– 15.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie von Deutsche Börse teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Euro

Bonuslevel/Cap in Euro

Finaler Bewertungstag

Deutsche Börse

HD12BV

236,84

140,00

250,00

20.09.2024

Deutsche Börse

HC7XX0

246,51

150,00

280,00

20.12.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Deutsche Börse

HC15QD

11,76

125,001066

140,626199

3

Open End

Deutsche Börse

HB9HGK

6,94

149,988961

168,737581

5

Open End

Deutsche Börse

HC2VPQ

4,58

168,729881

181,857066

10

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Deutsche Börse

HC282Z

5,80

249,817349

234,203765

-3

Open End

Deutsche Börse

HB9HGP

2,62

224,829455

206,101161

-5

Open End

Deutsche Börse

HD164W

5,74

206,088534

192,981303

-10

Open End



