Deutsche Bank: das laufende Aktienrückkaufprogramm könnte für Rückenwind sorgen!

Symbol: DBK ISIN: DE0005140008

Rückblick: Die Deutsche-Bank-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 15 Prozent ihres Kurswertes. Nach dem Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch notiert das Wertpapier knapp unter dem 20er-EMA. Mit dem Überschreiten der letzten Tageskerze wäre ein kräftiger Move nach oben zu erwarten.

Chart vom 15.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 9.924 EUR

Meinung: Die Deutsche Bank hat schwierige Jahre hinter sich und auch die Bankenkrise 2.0 hat noch einmal aufgezeigt, dass Finanztitel jederzeit in einen Abwärtsstrudel rutschen können. Bei den letzten Quartalszahlen präsentierte das Bankhaus das beste Vorsteuerergebnis seit 2011. Das laufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 450 Millionen EUR und die geplanten Ausschüttungen in Höhe von 1.75 Milliarden EUR könnten geeignet sein die Aktionäre bei Laune zu halten. Zudem werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in puncto Liquidität übererfüllt. Die Analysten – zuletzt von Berenberg Bank und UBS – bewerteten die Deutsche Bank in jüngster Zeit tendenziell positiv.

Setup

Mögliches Setup: Unser Long Setup formiert sich aus dem Trigger über und dem Stop Loss unter der blauen 50-Tagelinie. Das Kursziel liegt beim bereits genannten Pivot-Hoch vom 24. Juli. Der Chart zeigt, dass wir ein sehr solides Chance-Risiko-Verhältnis erhalten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DBK.

Veröffentlichungsdatum: 15.08.2023

