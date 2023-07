Deutsche Bank: Gehebeltes Renditepotenzial mit (Turbo)-Calls

Der durch die Pleite der US-Bank SVB Financial Group und der Probleme der Credit Suisse im März verursachte Kurseinbruch der Finanzwerte wirkte sich besonders drastisch auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) aus. Verzeichnete die Aktie noch am 30. Januar 2023 bei 12,36 Euro ein Jahreshoch, so wurde sie seit März 2023 zumeist innerhalb einer Bandbreite von neun bis zehn Euro gehandelt. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,30 Euro.

Nach dem im Vergleich zu anderen Bankaktien überproportional hohen Kurseinbruch der Deutsche Bank-Aktie bekräftigte Experten in der Erwartung guter Quartalszahlen mit Kurszielen von bis zu 18,10 Euro (Goldman Sachs) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 9,75 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 4. Juli 2023 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 9,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 9,50 Euro, BV 1, ISIN: DE000HC163E8, Bewertungstag 13.9.23, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 9,30 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro quotiert.

Gelingt der Deutsche Bank-Aktie in spätestens zwei Wochen der Anstieg auf 9,75 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,65 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,963 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,963 Euro, BV 1, ISIN: DE000DJ3PRA1, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 9,30 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 9,75 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+73 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,863 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,863 Euro, BV 1, ISIN: DE000MB6XAC7, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 9,30 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 9,75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,88 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek