Dell: Nachbörslicher Trendangriff

Der US-PC-Hersteller Dell hat am Montag nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt und die Analystenerwartungen übertroffen. Stabile Lieferketten und eine robuste Nachfrage nach Servern haben dem Konzern ein positives Quartal beschert und für die eine oder andere Überraschung gesorgt.

Dell konnte wegen einer stabilen Nachfrage nach Servern und verbesserter Lieferketten einen deutlichen Gewinnanstieg eingefahren. Der operative Gewinn verbesserte sich um 68 Prozent auf 1,76 Mrd. US-Dollar, der Gesamtumsatz fiel beim PC-Hersteller zwar um sechs Prozent auf 24,7 Mrd. Dollar, lag jedoch immer noch über den Erwartungen der Marktbeobachter. Dies beflügelte die Dell-Aktie im nachbörslichen Handel um gut sieben Prozent direkt in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und über den seit dem Jahreswechsel laufenden Abwärtstrend. Schafft es die Aktie auf Wochenschlusskursbasis das Niveau zu halten, könnte ein Trendwechsel einsetzen und würde wieder vielversprechende Long-Chancen an den Tag bringen.

Stabile Lieferketten

Obwohl sich die Lage bei den Lieferketten zuletzt etwas entspannt hat, fürchten Anleger weiterhin die restriktiven Corona-Maßnahmen in China, die sich zuletzt wieder häufen. Um aus technischer Sicht greifbare Long-Signale mit Zielen bei 49,24 und darüber im Bereich von 52,00 US-Dollar zu erhalten, muss mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 44,00 US-Dollar gelingen. Anderenfalls würde die Aktie Gefahr laufen, wieder in den ursprünglichen Abwärtstrend zurückzufallen und die Konsolidierung vorläufig fortzusetzen. Unterhalb eines Niveaus von 38,20 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf Rücksetzer zurück an 36,72 US-Dollar merklich zunehmen, darunter müsste ein Test der Jahrestiefs bei 32,90 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Als Anlagevehikel könnten sich Investoren das im Folgenden vorgestellte Faktor-Zertifikat ausgestattete mit einem fest eingebauten Hebel von 3,0 etwas näher anschauen.

Dell Technologies Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Dell Techn. Inc. Strategie für steigende Kurse WKN: MA9V6K

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,50 -2,65 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,830 Euro

Basiswert: Dell Techn. Inc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 41,07 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,10 Euro Faktor: 3,0

Kurschance: + 55 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

