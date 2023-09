Dell: Künstliche Intelligenz sorgt für Kurszielerhöhung!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: DELL

Rückblick: Dell Technologies ist eines der weltweit führenden Computersystemunternehmen. Dell setzt mittlerweile verstärkt auf Server, Speicher und Sicherheit. Das Unternehmen bietet die gesamte Infrastruktur von Hardware, Software und IT-Services aus einer Hand an. Dell ist sowohl ein führender Anbieter von herkömmlicher Computertechnik, als auch in der neuesten Cloud-basierten Infrastruktur und IT Sicherheit. Die Aktie hat sich in der letzten Zeit gut entwickelt und machte zuletzt mit einem GAP-Up auf sich aufmerksam.

Meinung: Die Analysten der Deutschen Bank gehen davon aus, dass Dell seine Möglichkeiten im Bereich der Server für künstliche Intelligenz weiter ausbauen wird, welche im letzten Quartal eine enorme Dynamik gezeigt hätten. Die Experten halten es für wahrscheinlich, dass Dell seine langfristigen Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen sowie das Kapitalrenditeziel anheben könnte. Die Deutsche Bank stuft die Dell-Aktie weiterhin mit „buy“ ein. Das Kursziel wurde am 25.09.2023 von 68 auf 75 USD angehoben.

Chart vom 26.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 69.81 USD

Setup: Bei weiterer Stärke ließe sich ein Long-Trade in der Aktie des IT-Spezialisten eröffnen. Die Absicherung der Position könnte nach dem Entry unterhalb des letzten markanten Pivot-Tiefs erfolgen.

Meine Meinung zu Dell ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in DELL

