Delivery Hero zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend - Inliner bieten interessante Möglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Essensbestellungen laufen. Wer hat noch nicht eine Pizza, ein paar Hamburger oder Ähnliches bei einem der in der Nähe befindlichen Restaurants bestellt. Delivery Hero ist eine Aktiengesellschaft dieser Branche. Seit Mitte 2022 bewegt sich die Aktie seitwärts, Fortsetzung folgt.

Delivery Hero zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und ist in rund 40 Ländern vertreten – verteilt größtenteils auf den Nahen Osten und Asien. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen auch seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Mit dem Verkauf von foodora, Lieferheld und Pizza.de vollständig auf den deutschen Markt zurückgezogen.

Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an regionalen Lieferdiensten zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackungen und Werbe- sowie Druckdienstleistungen angeboten. Aktuell ist der Lieferriese Bestandteil des MDAX®-Aktienuniversums.

Das Geschäft konsolidiert. Mit Beendigung der Corona-Krise auch das Umsatzwachstum deutlich zurück. Verschnupft reagierten Anleger auf die Platzierung einer weiteren Wandelschuldverschreibung in Höhe von einer Mrd. Euro. Die Aktie bewegt sich auf niedrigem Niveau hin und her, ohne von den Kursavancen am deutschen Aktienmarkt zu profitieren.

Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf den Tageschart dieser Essens Bestell-Aktie für die letzten fünf Jahre (Abbildung 1). Seit Ende 2021 ist die Aktie deutlich unter die Räder gekommen. Von über 120 Euro ging es im Tief bei unter 25 Euro nach unten. Seitdem konnte die Aktie ein Teil des Kursverlustes immer wieder zurückerobern, schafft es aber nie endgültig den Bereich von 50 Euro zu überschreiten. Höhere Tiefpunkte und höhere Hochpunkte sorgen für die Ausbildung eines Konsolidierungsdreieck, welches in der nachfolgenden Grafik mit grauen Linien eingefügt ist. Ein Konsolidierungsdreieck zeigt gleichzeitig einen Abwärts- und Aufwärtstrend – genau die richtige Chartformation, um mit einem Inliner-Optionsschein Geld zu verdienen, wenn sich die Aktie in den Begrenzungen dieser Chartformation weiterhin für die nächsten Monate aufhält.

Ein Inliner-Optionsschein hat eine obere und untere Barriere. Wird während der Laufzeit des Scheines keine der Barrieren berührt, zahlt der Emittent zehn Euro aus.

Abbildung 1 – Delivery Hero SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 28.06.2018 bis 26.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der hier vorgestellte Inliner-Optionsschein kostet momentan knapp unter acht Euro und hat eine Laufzeit bis zum 13. September 2023. Mit diesem bietet sich die Chance auf einen Gewinn von knapp über 29 %, solange die Aktie die untere Barriere bei 25 Euro und die obere Barriere bei 50 Euro nicht berührt. Die untere Barriere liegt über der hellgrün eingezeichneten Unterstützungszone, die zwischen 28,50 und 29,50 Euro verläuft.

Die obere Barriere des Inliner-Optionsscheins befindet sich bei 50,00 Euro, die sich deutlich über der fallenden 200-Tage-Linie bei aktuell 39,45 Euro liegt. Darüber ist ein ausgeprägter Widerstandsbereich zwischen 41,30 und 42,70 Euro in rot zu sehen. Jeglicher Kursanstieg sollte in diesem Bereich spätestens stoppen, dazumal dort auch der langfristige Abwärtstrend in grau zu finden ist.

Wenn die Aktie sich zwischen der grünen Unterstützungszone und dem roten Widerstandsbereich hin und her bewegt, können Sie mit dem Inliner-Optionsschein Geld verdienen. Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die Delivery-Hero-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den jeweiligen Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt hat.

In der obigen Fünf-Jahres-Grafik sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Der Abrechnungstag ist als vertikaler, blau gepunkteter Strich eingetragen.

Bei einem Kauf des Inliner-Optionsscheins mit der WKN HC6EXU (ISIN DE000HC6EXU7) zum aktuellen Kurs ergibt sich ein Gewinnpotenzial von knapp über 25 %, sofern das Szenario einer Seitwärtstendenz aufgeht und es zu keinem Knock-Out-Ereignis kommt.

Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die deutsche Versorger-Aktie für zwei Tage in Folge unter 28 Euro oder über 43 Euro aus dem Handel geht.

Basiswert

WKN

Briefkurs in EUR

Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag

Maximale Auszahlung in EUR

Delivery Hero SE

HC6EXU

7,74

25,00/50,00

13.09.2023

10,00



Inline-Optionsschein auf Delivery Hero SE für eine Spekulation auf eine SeitwärtsbewegungQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.06.2023; 09:20 Uhr

Weitere Produkte aufdie Aktie von Delivery Hero SE finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte