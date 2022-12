Delivery Hero-Zertifikate mit bis zu 42% Chance und 51% Sicherheitspuffer

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie des aus dem DAX in den MDAX abgestiegenen Essenslieferanten Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43), konnte sich von ihrem freien Fall von 130 Euro auf bis zu 23,88 Euro (12.5.22) bis Mitte August auf bis zu 53 Euro erholen. Danach gab der Aktienkurs bis Mitte Oktober wieder auf 31 Euro nach, um danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 42,60 Euro zuzulegen.

Obwohl sich das Wachstum geringer als in den von der Pandemie geprägten Vorjahren entwickeln werde, bekräftigten Experten wegen der guten Positionierung des Unternehmens mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Für Anleger, die der Delivery Hero-Aktie in den nächsten Monaten zumindest eine stabile Kursentwicklung zutrauen und die gleichzeitig das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchten, könnte die Anschaffung eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit 42% Chance und 51% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SQ4UN81) auf die Delivery Hero-Aktie mit Barriere bei 21 Euro, Bonuslevel und Cap bei 59 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.12.23, konnte beim Aktienkurs von 42,70 Euro mit 41,41 Euro erworben werden. Verbleibt die Delivery Hero-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 21 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 59 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 41,41 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 42,48 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 50,82 Prozent auf 21 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Delivery Hero-Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 26% Chance und 44% Discount

Das HVB-Discount-Zertifikat auf die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000HB80XF1), BV 1, Bewertungstag 15.12.23, mit Cap bei 30 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 42,70 Euro mit 23,82 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 44,22 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Delivery Hero-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 30 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 30 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 25,94 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 30 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels der Lieferung einer Delivery Hero-Aktie je Zertifikat getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Anlageprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek