Delivery Hero: Der Startschuss für die Aufholjagd?

Die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent soll Ende des Jahres wieder rückgängig gemacht werden. Ein Antrag der CDU auf einen dauerhaft reduzierten Satz findet im deutschen Bundestag keine Mehrheit. Vielen Restaurants droht damit Branchenexperten zufolge das Aus. Ein möglicher Profiteur sind reine Lieferdienste, für die auch ab 2024 die 7 Prozent gelten.

Dass sich die Aktie von Delivery Hero in einem schwachen Gesamtmarkt heute relativ gut behaupten kann, dürfte aber andere Gründe haben. Nachdem der MDAX-Wert vor einer Woche kurzzeitig auf ein neues Jahrestief abgerutscht war, setzte im Anschluss eine spürbare Erholung ein. In der Spitze stieg der Kurs um 18 Prozent. Gestützt wurde die Rallye von einer Kaufempfehlung durch Hauck Aufhäuser. Deren Analysten sehen den fairen Preis für die Aktie bei 65 Euro. Das würde für Delivery Hero mehr als eine Verdoppelung des Börsenwertes bedeuten.

Erst die Mutter und jetzt die Tochter

Die auf Schwellenländer fokussierte Plattform für Online-Essenslieferungen bestätigte zudem Medienberichte, die von Gesprächen über einen Verkauf von Teilen des Asiengeschäfts mitteilen. Allerdings wären die Verhandlungen über den Verkauf von Foodpanda in Südostasien noch in einem frühen Stadium und eine Einigung sei ungewiss. Die „Wirtschaftswoche“ hatte in ihrem Artikel über einen Kaufpreis von umgerechnet gut 1 Milliarde Euro berichtet. Die Analysten von Jefferies würden einen solchen Deal mit Blick auf die Profitabilitätsziele begrüßen, sehen allerdings das Risiko kartellrechtlicher Hindernisse. Trotzdem rufen die Strategen ein Kursziel von sogar 87 Euro aus. Damit liegen sie am oberen Ende einer Range, die von 30 Euro bis eben 87 Euro reicht. Im Durchschnitt (Ziel: 55 Euro) sehen die Banken laut aktien.guide immerhin 73 Prozent Potenzial für die Aktie.

Auf den Spuren der Analysten

Bei den wikifolio Tradern war die Aktie bislang nicht allzu beliebt. In den vergangenen Tagen sind aber einige Akteure auf den Zug aufgesprungen. Wie zum Beispiel Thomas Hansch (thco), der die Aktie vor einer Woche in sein wikifolio Deutschl. Analysten-Empfehlungen aufgenommen hat und hier aktuell schon mit 9 Prozent im Plus liegt. Der Trader investiert seit Anfang 2015 in die seiner Ansicht nach besten von Analysten empfohlenen deutschen Aktien und hat den DAX (+46 Prozent) seitdem mit einer Performance von 64 Prozent klar schlagen können.

Ebenfalls dabei ist seit kurzem Michael Flender (GoldeselTrading), der bei seinem wikifolio Goldesel Trading durch aktives Handeln in den vergangenen zehn Jahren eine Performance von rund 150 Prozent generieren konnte. Seinen Bestand an Aktien von Delivery Hero hat der Trader heute noch mal aufgestockt, so dass die Aktie aktuell der drittgrößte Wert in dem beliebten Portfolio ist.

Erfolgreiche Spekulation mit Hebelprodukt

Schon wieder beendet hat seine Long-Spekulation bei Delivery Hero wikifolio-Trader Harald Mueller (BobbyM), der in seinem wikifolio Topnews stets nach guten kurzfristigen Trading-Optionen Ausschau hält. Bei Delivery Hero ist der Trader gestern Morgen fündig geworden. Mit einem gehebelten Turbo-Call, hat er dann auf kurzfristig steigende Kurse spekuliert und den Großteil der Position nach wenigen Stunden mit einem Plus von rund 4 Prozent glattstellen können. Mit solch kurzfristigen Trades hat sich der Wert des wikifolios innerhalb von knapp vier Jahren verdoppelt. Im Jahresdurchschnitt bringt es das wikifolio damit auf ein Plus von rund 20 Prozent. Seit der Emission des wikifolio-Zertifikats vor gut drei Jahren ging es um 31 Prozent nach oben. Bemerkenswert ist bei dieser Bilanz vor allem der geringe maximale Drawdown von nur 14 Prozent.

