Delivery Hero: Geeignete (Turbo)-Calls für weitere Kurssteigerungen

Die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43), die noch am 2.2.23 bei 57,82 Euro auf einem 12-Monatshoch notierte, brach nach enttäuschenden Zahlen für das erste Quartal bis zum 5.4.23 auf ein 12-Monatstief bei 29,31 Euro ein. In diesem Bereich scheint die Aktie einen Boden gefunden zu haben und konnte sich danach wieder deutlich erholen. Nach der Veröffentlichung der positiven Quartalszahlen legte die Aktie am 9.8.23 auf Schlusskursbasis um 4,7 Prozent auf 39,01 Euro zu.

Wegen der soliden und über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 87 Euro ihre Kaufempfehlung für die Delivery Hero-Aktie. Kann die Aktie, von den guten Zahlen beflügelt, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 43 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 40 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 40 Euro, Bewertungstag 18.10.23, BV 0,1, ISIN: DE000HC88BL6, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 39,40 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 43 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,127 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,127 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV82VT7, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 39,40 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 43 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,68 Euro (+70 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,172 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,172 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ3MHF8, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 39,40 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 43 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,78 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek