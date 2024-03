Delivery Hero: Chance auf Zwischenerholung

Wertpapiere des Essenslieferanten Delivery Hero zeigen seit einigen Tagen relative Stärke, eine Auswertung des Kursverlaufs zeigt aus technischer Sicht die Möglichkeit einer längeren Erholung an. Insbesondere eine bestimmte Formation lässt die Herzen der Chartechniker höherschlagen.

Nach einem ersten Kurssturz von 145,40 Euro und Januar 2021 ging es bis Mai 2022 bei Delivery Hero auf 23,88 Euro talwärts, eine kurze Zwischenerholung reichte anschließend auf 57,82 Euro aufwärts. Von da an bröckelten die Kurse allerdings erneut weg und markierten Anfang Februar dieses Jahres einen Tiefstkurs bei 14,92 Euro. Genau an dieser Stelle begannen Bullen allerdings eindringlich zu intervenieren und stabilisierten die Notierungen vorläufig. Aus der Kursentwicklung seit Anfang letzten Jahres geht sogar eine vielversprechende Chartformation in Gestalt eines bullischen Keils hervor.

Käufer schlagen eine Brücke

In der aktuellen Situation ist die Aktie von Delivery Hero vorläufig noch als neutral einzustufen, ein Kurssprung über 25,30 Euro würde jedoch eindeutige Long-Signale aussenden und könnte bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs über dieser Marke Kurspotenzial an 33,67 und darüber in den Bereich von 36,05 Euro entfalten. Entsprechend würde sich dieses Szenario für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Der Bereich bis 20,31 Euro ist dagegen als neutral zu bewerten, Notierungen darunter würden allerdings unweigerlich einen Test der Jahrestiefs aus Anfang Februar bei 14,92 Euro forcieren. Noch aber präsentiert sich die aktuelle Kursentwicklung nicht vollständig, weshalb noch multiple charttechnische Formationen auf Sicht der nächsten Tage und Wochen möglich sind.

Delivery Hero SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

24,15 // 25,32 // 27,90 // 30,30 // 32,21 // 33,67 Euro

Unterstützungen:

22,54 // 20,31 // 18,84 // 16,26 // 15,50 // 14,92 Euro



Fazit:

Trotz unfertiger Kursmuster würden Wochenschlusskurse bei Delivery Hero oberhalb von 25,32 Euro auf einen Trendwechsel hinweisen, in der Folge könnten Kursgewinne an 33,67 und darüber 36,05 Euro erfolgen. Bleibt es bei der aktuellen technischen Formation und einer erfolgreichen Auflösung, könnte im Anschluss auch ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME8X1T initiiert werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 175 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 1,53 und 1,77 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig allerdings das Niveau von 22,00 Euro nicht überschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,36 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch einige Wochen zwingend eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME8X1T

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,49 - 0,50 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

18,5687 Euro

Basiswert:

Delivery Hero SE

KO-Schwelle:

18,5687 Euro

akt. Kurs Basiswert:

23,30 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,77 Euro

Hebel:

4,7

Kurschance:

+ 175 Prozent

Börse Frankfurt



