Delivery Hero-Calls mit 77% Chance bei Kursanstieg auf 60 Euro

Mit den an dieser Stelle bereits mehrmals präsentierten Long-Hebelprodukten auf die Aktie des aus dem DAX abgestiegenen Essenslieferanten Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) konnten Anleger in den vergangenen Wochen bereits hohe Erträge erwirtschaften. Auf die Bestätigung des Unternehmens, sich nun einen beschleunigten Kurs in Richtung Profitabilität zu befinden, reagierte die Aktie im frühen Handel des 16.8.22 mit einem 7-prozentigen Freudensprung.

Wegen des positiven Ausblicks für das dritte Quartal bekräftigte das Analysehaus Jefferies & Company mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Delivery Hero-Aktie in den nächsten Wochen ihre steile Aufwärtsbewegung zumindest auf 60 Euro ausweiten, dann wird sich ine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 55 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 55 Euro, Bewertungstag 21.10.22, BV 0,1, ISIN: DE000SN7CUE3, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 53,50 Euro mit 0,63 – 0,65 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 55 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,84 Euro (+29 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,389 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,389 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK387J5, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 53,50 Euro mit 0,76 - 0,77 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 60 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,36 Euro (+77 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,255 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,255 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB90FV4, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 53,50 Euro mit 1,16 – 1,17 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,77 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek