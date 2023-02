Dekarbonisierung und Chancen für Anleger

Laut dem European Green Deal ist das Ziel für 2050 ein klimaneutrales Europa

Fossile Brennstoffe müssen also reduziert werden. Die Maßnahmen sind klar, erneuerbare Energiequellen wie Windkraft, Sonnenenergie und Geothermie müssen her. Die Elektromobilität und auch die Wasserstofftechnologie gehören dazu. Nicht zu vergessen ist die Dekarbonisierung im Gebäudebereich. Viele, die aktuell mit Öl heizen, fragen sich womit man heizen soll, wenn ab 2026 reine Ölheizungen nicht mehr installiert werden dürfen. Die deutsche Energiewirtschaft verursachte 2021 im Vergleich mit anderen Bereichen am meisten energiebedingte Treibhausgase. Gegenüber 1990 haben die CO2-Emissionen um fast 40 Prozent abgenommen. Bis zur Neutralität ist aber noch ein weiter Weg.

Rohstoffe, die zur Dekarbonisierung gebraucht werden sind einmal die Batterierohstoffe, zum anderen auch das Uran. Die Lithium-Ionen-Batterien enthalten Nickel, Lithium, Kobalt und andere Rohstoffe wie Phosphat oder Vanadium, in verschiedenen Konzentrationen und Formen. Damit rücken Unternehmen, die sich auf dringend benötigte Rohstoffe für die Erreichung der Netto-Null-CO2-Ziele konzentrieren in den Fokus der Anleger. Dazu gehört unbedingt Green Shift Commodities mit seinem Berlin-Projekt in Kolumbien. Nickel, Phosphat, Vanadium und Uran sind die Rohstoffe im Projekt, ebenso wie Neodym, ein Stoff aus dem Bereich der Seltenen Erden. Neodym wird beispielsweise wegen seiner magnetischen Wirkung in Elektromotoren und in Windkraftanlagen eingesetzt. Denn damit ist eine Effizienzsteigerung verbunden. Daneben gibt es Gesellschaften, die sich mehr auf einen Batterierohstoff konzentrieren wie etwa Targa Exploration. Aktuell stehen die Explorationsarbeiten auf den zwei aussichtsreichen Lithium-Projekten in Quebec und Manitoba im Vordergrund. Lithium ist ein Schlüsselelement in den Batterien für Elektrofahrzeuge.

