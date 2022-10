Die Debatte um Sozialpolitik umkehren!

Am Donnerstag hielt Jens Teutrine, FDP-Sozialpolitiker und Mitglied im Beirat für nachhaltige Entwicklung, eine Rede zum Thema nachhaltige Sozialpolitik. Während von der politischen Linken gute Sozialpolitik mit mehr Umverteilung gleichgesetzt wird, sieht Teutrine das anders. „Wir geben bereits eine Billion Euro für den Sozialstaat aus“, erklärt er. „Deshalb sollte eine nachhaltige Sozialpolitik nicht daran gemessen werden, wer mehr ausgibt, sondern die Frage ist, ist das Geld, was ich ausgebe, auch wirksam?“Laut ihm sei es in der jetzigen Situation eine Gefahr für die Substanz des Mittelstandes in Deutschland, dass Politiker mehr Steuerbelastungen für Unternehmer fordern. „Wir müssen in Deutschland die Debatte andersrum führen“, stellt Teutrine klar. „Wieso fällt es den Menschen überhaupt so schwer, Rücklagen für eine Krise anzulegen?“ Die FDP stehe für Vermögensaufbau und Aufstiegschancen und werde sich dafür weiterhin in der Koalition stark machen. „Wir wollen weniger darüber diskutieren, vermeintlich große Vermögen kleiner zu machen, sondern mittlere Einkommen zur Vermögensbildung aufrufen. Anreize schaffen wir beispielsweise mit einer Spekulationsfrist oder Sparfreibeträgen.“